«Για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το αμερικανικό LNG, που φτάνει μέσω στρατηγικών υποδομών όπως ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα, προσφέρει έναν κρίσιμο δρόμο προς την ενεργειακή διαφοροποίηση» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ με δήλωσή του στο Liberal υπογραμμίζοντας πως «η Ρεβυθούσα έχει ήδη διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη διασφάλιση της αδιάκοπης παροχής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον ο κορυφαίος εξαγωγέας LNG στον κόσμο. Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, απελευθερώνουμε την αμερικανική ενέργεια για να αντικαταστήσουμε αναξιόπιστους προμηθευτές που κρατούν την Ευρώπη «όμηρο» εδώ και δεκαετίες. Και το κάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, καθαρότερα και πιο αποδοτικά από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο.

Κάθε φορτίο αμερικανικού LNG που αποστέλλεται στην Ευρώπη ενισχύει το ΝΑΤΟ, σταθεροποιεί τις αγορές και δημιουργεί καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ενέργεια σήμερα δεν είναι πλέον απλώς ένα εμπόρευμα — είναι θεμέλιο της κυριαρχίας. Και η αμερικανική ενέργεια προσφέρει ισχύ εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νταγκ Μπέργκαμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.