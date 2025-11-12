Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να συνέλεξαν πέρυσι πληροφορίες ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι συζητούσαν περιστατικά όπου στρατιώτες τους έστελναν Παλαιστινίους μέσα σε τούνελ της Γάζας, τα οποία θεωρούσαν πιθανό να είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στον Λευκό Οίκο και αναλύθηκαν από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν είχαν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες για δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούσαν Παλαιστινίους για να προστατευτούν κατά τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Η συλλογήδικών τους αποδεικτικών στοιχείων από την Ουάσιγκτον σχετικά με το θέμα δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα.

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο

Οι πληροφορίες που συνέλεξαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών τους τελευταίους μήνες του 2024 προκάλεσαν ανησυχία εντός του Λευκού Οίκου και των μυστικών υπηρεσιών, σχετικά με το πόσο εκτεταμένα εφαρμόζεται η τακτική αυτή και αν οι στρατιώτες του Ισραήλ ενεργούσαν με εντολή της στρατιωτικής ηγεσίας, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν αν οι Παλαιστίνιοι που αναφέρονται στις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών ήταν αιχμάλωτοι ή άμαχοι.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανέφερε ότι «απαγορεύει τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες ή τον εξαναγκασμό τους να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι η Στρατιωτική Αστυνομία διερευνά υποθέσεις που αφορούν Παλαιστινίους σε στρατιωτικές αποστολές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν απάντησε στα ερωτήματα αν είχε ανταλλάξει πληροφορίες με τις ΗΠΑ για το θέμα.

Παράλληλα, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν υποστηρίξει ότι και η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, τοποθετώντας μαχητές σε νοσοκομεία και άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι μαχητές της Χαμάς απήγαγαν 251 ομήρους και σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία. Από την άλλη, η αντεπίθεση του Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 69.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα.

Υπάρχει συνενοχή των ΗΠΑ;

Οι αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών για τη χρήση αμάχων από τους IDF ως ανθρώπινες ασπίδες ήταν ένα από τα πολλά στοιχεία που κυκλοφόρησαν εντός της κυβέρνηση Μπάιντεν τους τελευταίους μήνες της.

Την ίδια περίοδο, οι υπηρεσίες πληροφοριών ανέλυαν νέα δεδομένα που αποκάλυπταν εσωτερικές συζητήσεις στο Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτική τακτική στη Γάζα.

Το Reuters είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επίσης λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί νομικοί είχαν προειδοποιήσει πως υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Ισραήλ λόγω της στρατιωτικής του εκστρατείας στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου, οι νέες πληροφορίες από το εσωτερικό του Ισραήλ προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε υψηλόβαθμα στελέχη της Ουάσιγκτον, τα οποία θεώρησαν ότι τα στοιχεία ενίσχυαν τους ισχυρισμούς ορισμένων αξιωματούχων των ΗΠΑ πως το Ισραήλ ενδέχεται να έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Αν επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο, οι ίδιες πηγές προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνένοχες, καθώς παρέχουν οπλισμό και πληροφορίες στον ισραηλινό στρατό. Επιπλέον, μια τέτοια εξέλιξη θα ανάγκαζε τις ΗΠΑ να σταματήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ισραήλ.

Ωστόσο, νομικοί από διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες κατέληξαν, τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης Μπάιντεν, ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδείκνυαν την τέλεση εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ στρατιωτικά και με την παροχή πληροφοριών.

Κάποιοι πρώην αξιωματούχοι, ωστόσο, υποστήριξαν ότι το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώθηκε προς το τέλος της θητείας Μπάιντεν περιέγραφε μεμονωμένα περιστατικά στη Γάζα και όχι μια γενικευμένη πρακτική ή επίσημη πολιτική του Ισραήλ.





