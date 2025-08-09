Μετά την μυστική κρουαζιέρα του Ουίλιαμ και της Κέητ στο Ιόνιο την περασμένη εβδομάδα και η βασίλισσα Καμίλα αυτές τις μέρες απολαμβάνει ινκόγκνιτο μια άκρως πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, χωρίς μάλιστα τον βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Mirror", η Καμίλα απαθανατίστηκε να χαλαρώνει πάνω στο σούπερ-γιοτ "Zenobia" - ένα εντυπωσιακό σκάφος αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, που ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και γνωστό δισεκατομμυριούχο Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), στενό δωρητή των Τόρις.

Ο φακός των παπαράτσι τσάκωσε τη βασίλισσα στο κατάστρωμα του γιοτ, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, λίγο πριν αναχωρήσει για την κρουαζιέρα.

Η Καμίλα φορούσε ένα ροζ φλοράλ φόρεμα και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Το γιοτ "Zenobia" φέρει το όνομα μιας σημαντικής βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα και ξεχωρίζει για τις ανέσεις που προσφέρει. Με μήκος 57 μέτρων, το σκάφος χαρακτηρίζεται ως επιτομή της χλιδής, προσφέροντας τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 ατόμων σε έξι πολυτελείς καμπίνες, ενώ υπάρχει πλήρωμα 13 ατόμων για την άψογη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Υπερπολυτελείς εσωτερικοί χώροι και μοναδικές ανέσεις

Οι εσωτερικοί χώροι του «Zenobia» παραπέμπουν σε πολυτελές ξενοδοχείο πολλών αστέρων. Όπως περιγράφουν οι πληροφορίες, το γιοτ διαθέτει εντυπωσιακά φωτιστικά και ιδιαίτερες ξύλινες επενδύσεις, ενώ στους τοίχους του δεσπόζουν σύγχρονα έργα τέχνης. Επιπλέον, προσφέρει ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο για φαγητό, καθώς και μια βιβλιοθήκη που μετατρέπεται, όταν χρειαστεί, σε αίθουσα κινηματογράφου για ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης, σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα.

