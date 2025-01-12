Για πρώτη φορά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος για νέα θητεία στην προεδρία στις εκλογές του 2028.

Στο συνέδριο τοπικής οργάνωσης του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην επαρχία Ούρφα, ο διάσημος στην Τουρκία τραγουδιστής Ιμπραχίμ Τατλίσες ρώτησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αν θα είναι «παρών την προσεχή περίοδο για την προεδρία της Δημοκρατίας (για την επόμενη θητεία)» και ο αρχηγός του τουρκικού κράτους του απάντησε «αν θα είσαι εσύ, θα είμαι».

• İbrahim Tatlıses: Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?



• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen varsan, varım.



• İbrahim Tatlıses: Seninle ölümüne varım ben. Sonuna kadar varım. Sözü aldık.



pic.twitter.com/oLAchU4VSy — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 11, 2025

Το Σύνταγμα της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη προεδρική θητεία. Για να είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, θα πρέπει ή να γίνει αναθεώρηση του τουρκικού Συντάγματος, ή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτούνται 360 ψήφοι βουλευτών (επί συνόλου 600 στην τουρκική εθνική αντιπροσωπεία), πλειοψηφία που δεν διαθέτει η συμμαχία του ΑΚΡ και του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων, το οποίο υποστηρίζει τον Ερντογάν.

Πάντως ο αρχηγός του ΜΗΡ και ήσσων κυβερνητικός εταίρος Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα τασσόταν υπέρ αναθεώρησης του Συντάγματος ώστε να επιτραπεί στον Ερντογάν να διεκδικήσει νέα πενταετή προεδρική θητεία.

Πηγή: skai.gr

