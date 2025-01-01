Μια αισιόδοξη ματιά - Γιατί το 2025 μπορεί να είναι καλύτερο

Το Politico είναι αποφασιστικά αισιόδοξο για το 2025 σε ανάλυσή του και βλέπει ενδείξεις για ένα θετικό 2025. Το αύριο, φυσικά, είναι άγνωστο: Οι προβλέψεις έχουν την άσχημη συνήθεια να πέφτουν έξω. Οι μάντεις επαινούνται για ό,τι πετυχαίνουν σωστά - ακόμη κι αν το πλήθος των προβλέψεών τους είναι απίστευτα λανθασμένες και βολικά ξεχνιούνται.

Υπήρχαν άνθρωποι που επέμεναν ότι το διαδίκτυο θα αποτύγχανε και ότι η τηλεόραση δεν θα πετύχαινε. Και ακόμη και ο σχεδόν ανόητος προγνώστης των αμερικανικών εκλογών Allan Lichtman έκανε λάθος φέτος με την πρόβλεψή του ότι η Κάμαλα Χάρις θα νικούσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και, φυσικά, τα αναπάντεχα γεγονότα μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα, όπως οι πανδημίες.

Παρ' όλα αυτά και αναγνωρίζοντας ότι οι προβλέψεις είναι ένα ανόητο παιχνίδι, το Politico παρουσιάζει μερικά - όχι αμοιβαία αποκλειόμενα - σενάρια για ένα πιο αισιόδοξο 2025.

Σταματώντας τους πολέμους

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι περίεργο να εμφανίζεται ως ειρηνοποιός, αλλά υποσχέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία ότι θα «σταματήσει τους πολέμους» που μαίνονται σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Και μπορεί να το κάνει.

Βέβαια, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποψιάζεται ότι αυτό μπορεί να συμβεί, λέγοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα τελειώσει «πιο γρήγορα» όταν αναλάβει ο Τραμπ. Ίσως ο Ουκρανός πρόεδρος να έδειχνε απλώς ένα γενναίο πρόσωπο και να προσπαθούσε να παραμείνει στη σωστή πλευρά του Αμερικανού ηγέτη, σηματοδοτώντας την προθυμία του να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις. Το να πει όχι πιθανότατα θα έδειχνε άσχημη εικόνα.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει κρυφή αισιοδοξία ότι ο Τραμπ μπορεί να φέρει τον πόλεμο στο τέλος του. Και κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να πετύχει καλύτερη συμφωνία με τη Μόσχα από ό,τι αν ήταν πρόεδρος η Κάμαλα Χάρις. Παρά τις υποσχέσεις της Δύσης να παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι ο πόλεμος είναι δεν μπορεί να κερδηθεί αν ο στόχος είναι να ανακτήσει το Κίεβο όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία. Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έλαβαν ποτέ πραγματικά στα υπόψη τους το τι θα χρειαστεί για κάτι τέτοιο.

Αν ο Τραμπ μεσολαβήσει για μια συμφωνία που θα συνεπάγεται εδαφικές απώλειες για την Ουκρανία, τότε υπάρχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορεί να κατηγορηθεί για τυχόν παραχωρήσεις, αφήνοντας τους Ευρωπαίους και τα αμερικανικά γεράκια να απαλλαγούν από τις κενές υποσχέσεις που έδωσαν πολύ ελαφρά την καρδία. Αυτό είναι άθλιο ίσως, αλλά οι οικονομικά ταλαιπωρημένοι Ευρωπαίοι δεν έχουν τα μέσα να χρηματοδοτήσουν έναν «αιώνιο πόλεμο» και οι ψηφοφόροι δεν πρόκειται να χαρούν με την ιδέα της ανάπτυξης στρατευμάτων. Και τουλάχιστον η διακοπή του πολέμου θα σώσει μερικές ζωές - έστω και προσωρινά, καθώς ο Πούτιν είναι απίθανο να ικανοποιηθεί με μια μερική νίκη για πολύ καιρό.

Στη Μέση Ανατολή, οι υπερεθνικιστές του Ισραήλ και οι εβραίοι υπερεθνικιστές πανηγυρίζουν για την επανεκλογή του Τραμπ, και οι επιλογές του για τους αξιωματούχους της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας έχουν συμβάλει στην καλή τους διάθεση. Όπως το βλέπουν, ο Τραμπ θα τους δώσει ό,τι θέλουν. Άλλωστε, ο υποψήφιός του για πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι, έχει απορρίψει την ίδια την ιδέα ότι υπάρχει ένας λαός που ονομάζεται Παλαιστίνιοι - πιστεύει ότι πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη χώρα.

Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δεν έδωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτό που ήθελε την τελευταία φορά που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο - μια έγκριση της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ή τουλάχιστον των ισραηλινών οικισμών. Και κάποιοι που βρίσκονται κοντά στον στενό κύκλο του Τραμπ πιστεύουν ότι ούτε αυτή τη φορά θα δοθεί λευκή επιταγή στον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου «φλερτάρει» τον Τραμπ, προσπαθώντας να επανορθώσει το ατόπημα που έκανε συγχαίροντας τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές του 2020, ενώ ο Τραμπ αμφισβητούσε την καταμέτρηση ψήφων και ισχυριζόταν ότι οι εκλογές ήταν νοθευμένες. «Ο Μπίμπι θα μπορούσε να παραμείνει ήσυχος», δήλωσε αργότερα ένας εκνευρισμένος Τραμπ.

Αν ο Ισραηλινός ηγέτης περιμένει μια εύκολη νίκη, «νομίζω ότι θα απογοητευτεί και θα πρέπει να αναπροσαρμόσει την προσέγγισή του, επειδή ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τις μάχες στη Μέση Ανατολή σχεδόν όσο και στην Ουκρανία», δήλωσε ένας Ρεπουμπλικανός αξιωματούχος. Μια πρόβλεψη: Οι Παλαιστίνιοι θα πάρουν ένα κομμάτι της Δυτικής Όχθης και μια κατεστραμμένη Γάζα για το κράτος τους και η Ουκρανία θα χάσει το 20% της γης της, αλλά αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα ή από περαιτέρω πόλεμο.

Αντίο στην Pax Americana

Αυτή δεν είναι μια δύσκολη πρόβλεψη μετά την επανεκλογή του Τραμπ. Την τελευταία φορά που ο Τραμπ είχε εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αντέξουν την καταιγίδα μέχρι να επανέλθουν όλα στην παλιά κανονικότητα. Και μέχρι ενός σημείου είχαν δίκιο. «Η Αμερική επέστρεψε, η διατλαντική συμμαχία επέστρεψε», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του - προς τεράστια ανακούφιση των συμμάχων της Ουάσινγκτον, που εξακολουθούν να υποφέρουν από τις παρατεταμένες συνέπειες του στρες μετά τον Τραμπ.

Και πράγματι, οι διατλαντικές σχέσεις ήταν πιο ομαλές - αν και υπήρξε ο προβληματισμός για την απόφαση του Μπάιντεν να επιτρέψει στο Αφγανιστάν να πέσει στον έλεγχο των Ταλιμπάν, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να αντιδρούν με ένα μείγμα δυσπιστίας και αίσθησης προδοσίας. Ήταν όμως καλό που επέστρεψε η παλιά κανονικότητα; Δεν ήταν πάντα απλώς μια ψεύτικη εικόνα; Δεν είναι καιρός η Ευρώπη να σταθεί στα δικά της πόδια;

H Ευρώπη θα πρέπει να υπομείνει και πάλι θεατρινισμούς και επιθετικά tweets με κεφαλαία γράμματα, μαζί με απειλές για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και επιβολή δασμών, αλλά αυτό δεν αποτελεί μια ευκαιρία; Μήπως τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρουν το θάρρος τους; Για χρόνια μιλούσαν για στρατηγική αυτονομία και για ανάληψη μεγαλύτερου βάρους όσον αφορά την άμυνα. Τώρα έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους.

Όλα αυτά θα είναι λίγο τραυματικά - η ενηλικίωση είναι πάντα τραυματική, όπως τα βρέφη που βιώνουν την άφιξη των παιδικών δοντιών. Αλλά η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο μπορεί να είναι αυτό που θα ξυπνήσει την Ευρώπη. Ομολογουμένως, πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση, επειδή, όπως σημείωσε ο σχολιαστής Mujtaba Rahman, επικεφαλής της ευρωπαϊκής πρακτικής του Eurasia Group, θα πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης και δημοσιονομικής πολιτικής.

Η εστίαση σε αυτά τα θέματα ενέχει πράγματι τον κίνδυνο να τροφοδοτήσει τον λαϊκισμό και τον πολιτικό κατακερματισμό, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε βέβαιοι ότι θα υπάρξει πλήρης σύμπλευση των απόψεων μεταξύ της Ursula von der Leyen, του Viktor Orbán της Ουγγαρίας, της Giorgia Meloni της Ιταλίας, του Robert Fico της Σλοβακίας, του Emmanuel Macron της Γαλλίας κλπ.

Τραμπ και Μασκ

Ακόμα δεν έχετε πειστεί ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από το 2024; Η αμοιβαία εξασφαλισμένη διαταραχή που είναι αναπόφευκτη μεταξύ του κορυφαίου συμάχου τπυ Τραμπ και Ίλον Μασκ θα είναι ένα μεγάλο θέαμα. Δύο μάγειρες σε μια κουζίνα δεν λειτουργούν ποτέ καλά.

Ο Μασκ θα ισχυριστεί ότι η εκλογική του συνεισφορά ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων του εξασφαλίζει κάτι περισσότερο από το λεγόμενο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας.

Υπάρχουν ήδη τριβές μεταξύ του Μασκ και των συμβούλων του Τραμπ, με αναφορές για μια τεράστια ένταση μεταξύ του δισεκατομμυριούχου της Tesla και του Boris Epshteyn - ενός δικηγόρου που συντόνισε τη νομική υπεράσπιση των ποινικών υποθέσεων του Τραμπ. Ο Epshteyn επιβλέπει τις επιλογές του υπουργικού συμβουλίου και κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο Mar-a-Lago του Τραμπ, οι δύο τους συγκρούστηκαν έντονα, με τον Μασκ να θέτει υπό αμφισβήτηση ορισμένες από τις επιλογές και να κατηγορεί τον επί χρόνια σύμβουλο του Τραμπ για διαρροές στον Τύπο.

Στη συνέχεια, ο Μασκ κινήθηκε στο X, το κοινωνικό δίκτυο που του ανήκει, για να ασκήσει δημόσια πίεση στον Τραμπ σχετικά με την οικονομική πολιτική και τις επιλογές του υπουργικού συμβουλίου, επαινώντας έναν ξένο ηγέτη για τη μείωση των δασμών, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σχεδιάζει ο Τραμπ, και αναφέροντας ποιος κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είναι ο υπουργός Οικονομικών. Οι πιστοί του Τραμπ εκτιμούν ότι η φιλία δεν μπορεί να διαρκέσει μεταξύ ξεροκέφαλων ανδρών, υποστηρίζοντας ότι θα έρθει κάποια στιγμή που ο Μασκ θα ξεπεράσει τα όρια.

Ο νέος κόσμος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μιλώντας για τον Μασκ, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς.

Οι καταστροφολόγοι ανησυχούν για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ακόμη πιο βολική για τους εξουσιαστές να χειραγωγούν και να παραπληροφορούν με deepfakes. Άλλοι καταστροφολόγοι ανησυχούν ότι οι δημοκρατίες θα χάσουν στην κούρσα για να είναι νικητές στην τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες «έχουν γίνει ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ του ελεύθερου κόσμου και των κακόβουλων αυταρχικών αντιπάλων μας», σύμφωνα με τον στρατηγό Νικ Κάρτερ, πρώην επικεφαλής του επιτελείου άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ρόμπιν Σκοτ, διευθύνουσα σύμβουλο και συνιδρύτρια της Apolitical. «Και είναι οι νικητές αυτού του ανταγωνισμού που θα μπορέσουν να καθορίσουν το μέλλον μας», τονίζουν.

Ο Χένρι Κίσινγκερ και άλλοι φοβήθηκαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσει τη δύναμη των μη κρατικών φορέων και των εταιρειών, όπως αυτές που ελέγχονται από τον Μασκ και τον Τζεφ Μπέζος της Amazon ή θα επηρεάσει «την πανάρχαια ισορροπία δυνάμεων για μια νέα, αχαρτογράφητη ανισορροπία».

Αν ορισμένα κράτη υιοθετούσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο υψηλότερο επίπεδο πιο εύκολα από άλλα, ο κόσμος θα ήταν ακόμη λιγότερο προβλέψιμος. «Σε περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν στρατιωτικά ή διπλωματικά με ένα κράτος που διαθέτει υψηλή τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ή με την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι θα αγωνίζονταν να επιβιώσουν, πόσο μάλλον να ανταγωνιστούν», έγραψε πρόσφατα ο Κίσινγκερ μαζί με τον Έρικ Σμιντ, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google και τον Κρεγκ Μάντι, πρώην ανώτερο σύμβουλο της Microsoft.

Ζοφερά πράγματα. Αλλά είναι προτιμότερο να παραμείνουμε αισιόδοξοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να αγκαλιάσουμε το σενάριο που θέτει ο Κίσινγκερ, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες σχηματίζουν συμμαχίες για να εδραιώσουν την ήδη σημαντική ισχύ τους. «Αυτές οι εταιρικές συμμαχίες θα μπορούσαν να αναλάβουν τις παραδοσιακές λειτουργίες του έθνους-κράτους, και αντί να επιδιώκουν να ορίσουν και να επεκτείνουν οριοθετημένα εδάφη, θα καλλιεργούσαν ψηφιακά δίκτυα ως περιοχές τους».

Ο Μασκ, βέβαια, έχει ήδη εμφυτεύσει σε δύο ασθενείς ένα τσιπ εγκεφάλου της Neuralink, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να τους επιτρέπει να ελέγχουν έναν υπολογιστή ή μια συσκευή οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Προφανώς, υπήρξαν προβλήματα και δυσλειτουργίες. Μπορούμε όμως να περιμένουμε με ανυπομονησία την ημέρα που δεν θα χρειάζεται να φωνάζουμε στην Alexa του Μπέζος και αντ' αυτού θα κάνουμε απλα΄τη σκέψη: «Είναι ώρα να σβήσουμε τα φώτα».

Πηγή: skai.gr

