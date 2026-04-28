Πούτιν: «Το Κίεβο χάνει εδάφη κάθε μέρα, εξ ου και η εξάρτησή του από την τρομοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην ουκρανική κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνάντησή που είχε για την ασφάλεια των ρωσικών βουλευτικών εκλογών τον Σεπτέμβριο. «Το Κίεβο χάνει εδάφη κάθε μέρα, εξ ου και η εξάρτησή του από την τρομοκρατία» υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Το Κίεβο ελπίζει να αλλάξει κάτι μέσω της τρομοκρατίας κατά της Ρωσίας, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα» ανέφερε ο Πούτιν.

«Ο κίνδυνος τρομοκρατικών απειλών στη Ρωσία αυξάνεται» προειδοποίησε.

Ο Πούτιν δήλωσε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στις εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Όσοι αρνούνται στο Ντονμπάς και τη Νοβορωσία το ιστορικό τους δικαίωμα να αποτελούν μέρος της Ρωσίας θα προσπαθήσουν να παρέμβουν στην ψηφοφορία εκεί... Η Ουκρανία δεν διεξάγει εκλογές στην επικράτειά της και θα προσπαθήσει να αποτρέψει τη διεξαγωγή τους στο Ντονμπάς. Το Ντονμπάς και η Νοβορωσία κατοικούνται από ανθρώπους με χαρακτήρα που δεν μπορούν να εκφοβιστούν» ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με το TASS, ο Πούτιν ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των εκλογών στις παραμεθόριες περιοχές.

Ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε τη δημιουργία συνθηκών για την ψήφο των συμμετεχόντων στο Βορειοανατολικό Μέτωπο του πολέμου στις εκλογές.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την αυστηρή καταστολή των προκλήσεων πριν από τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οργανώνονται από το εξωτερικό.



«Το Κίεβο εξαπολύει ολοένα και περισσότερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών πολιτικών υποδομών», δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση για την ασφάλεια των εκλογών:

«Το τελευταίο παράδειγμα είναι οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Τουάπσε, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες».

Η επίλυση των αμυντικών ζητημάτων εξαρτάται από την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, είπε ο Πούτιν.

Τόνισε επίσης την ανάγκη προστασίας των έννομων συμφερόντων των εγχώριων επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

