Προς εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων μετά την έγκριση της συμφωνίας από το Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επικύρωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής την εκεχειρία με τη Χαμάς, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί εντός 72 ωρών από την αναστολή των εχθροπραξιών.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία περίπου 24 ώρες, αφότου οι μεσολαβητές την ανακοίνωσαν. Προβλέπει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και την έναρξη σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, των ζωντανών και των νεκρών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Η συμφωνία που κλείστηκε την προηγούμενη νύχτα στην Αίγυπτο βασίστηκε σε σχέδιο 20 σημείων που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου από τον κ. Τραμπ, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί, 47 παραμένουν κρατούμενοι, όμως τουλάχιστον 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν αφήσει πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απελευθέρωση των ομήρων θα «βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε πως «έλαβε διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

«Αυτό που έγινε (...) είναι ιστορική στιγμή», σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σε σπάνια συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως θέλει «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

