Οι πρόσφατες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να επιδιώξει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε ο πρώην διευθυντής της βρετανικής MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, ενισχύοντας τη θέση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους που υιοθετούν πλέον πιο σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Ρίτσαρντ Μουρ, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη πίεση για να συμφωνήσει σε μια διευθέτηση όπως αυτή που επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκτίμησή του ενισχύει τις αναφορές του περασμένου μήνα ότι και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως ο Πούτιν παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

«Με τις σημερινές συνθήκες, σύμφωνα με την πρόσβαση που είχα πριν από λίγες εβδομάδες στα στοιχεία των υπηρεσιών, δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία», δήλωσε ο Μουρ. «Για μένα, η απάντηση είναι ότι πρέπει να βρεθεί υπό μεγαλύτερη πίεση, ώστε να υποχρεωθεί να συναινέσει σε μια συμφωνία».

Η δηλώσεις του Μουρ έρχονται δύο μήνες μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας του ως επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών. Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, ακόμη κι αν υιοθετεί παράλληλα την πίεση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

«Είναι δική μας ευθύνη να μεταφέρουμε με ακρίβεια όσα μας λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών», πρόσθεσε ο Μουρ. «Και αυτό που μας λένε, για παράδειγμα, είναι ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει συμφωνία. Δεν πρόκειται για θέμα εδαφών, αφορά τον έλεγχό, τη μετατροπή της Ουκρανίας σε κάτι που μοιάζει με τη γειτονική της Λευκορωσία».



Ο πρώην επικεφαλής της MI6 είπε ακόμη ότι έχει «εξελιχθεί η σκέψη» στην κυβέρνηση Τραμπ για τον Πούτιν. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν προσπαθεί να μας χειριστεί. Είναι αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, αναγνωρίζω το είδος. Προσπαθεί να μας οδηγήσει σε μια θέση που τον εξυπηρετεί, και εμείς πρέπει να τον περιορίσουμε για να μην του επιτρέψουμε τέτοιους ελιγμούς».

Ο Μουρ προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέπειες και στο επίπεδο της κινεζικής δραστηριότητας αν η Δύση δεν βοηθήσει την Ουκρανία να επικρατήσει. Όπως είπε, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρακολουθεί «πολύ προσεκτικά» την αντίδραση των συμμάχων.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος πως, αν μας δει αδύναμους στην Ουκρανία, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του στη Νότια Σινική Θάλασσα και ενδεχομένως για την Ταϊβάν», σημείωσε ο Μουρ.



