Πριγκόζιν: «Καραγκιόζηδες» οι Ρώσοι διοικητές – Γενέθλια σε στρατόπεδο εκπαίδευσης

Ο πιο ισχυρός μισθοφόρος της Ρωσίας, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, γιόρτασε σήμερα τα 62α γενέθλιά του σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Wagner, χαρακτηρίζοντας «καραγκιόζηδες» τους Ρώσους διοικητές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μάχεται στην Ουκρανία εάν οι άνδρες του πάρουν ένα ξεχωριστό τμήμα του μετώπου χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώνται από τους «καραγκιόζηδες» που διοικούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Επίσης επιβεβαίωσε ότι οι άνδρες του τελικά θα αποχωρήσουν από το Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία στις 5 Ιουνίου αφού την παραδώσουν στον ρωσικό στρατό.

#Prigozhin claims that today the main part of the #Wagner mercenaries left #Bakhmut and went to the rear. The rest of the mercenaries should be gone before June 5th. pic.twitter.com/6kjL67grnx