Ενθουσιασμός και λατρεία στην Κίνα για τον «Σύντροφο Μασκ» (βίντεο)

Αν και στη Δύση ο Ιλον Μασκ είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, στην Κίνα έγινε δεκτός ως σούπερ σταρ

Αν και στη Δύση είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, στην Κίνα είναι σούπερ σταρ.

Το Tesla έχει αναχθεί τα τελευταία χρόνια σε σύμβολο της μεσαίας τάξης και η επιτυχία του 51χρονου Αμερικανού δισεκατομμυριούχου - επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων - προκαλεί θαυμασμό.

Μάλιστα, κατά την επίσκεψή του στη χώρα αυτή την εβδομάδα, οι υποστηρικτές του Ίλον Μασκ, τον ονόμασαν «σύντροφο Μασκ» ενώ meme κυκλοφορούσε αυτή την εβδομάδα που δείχνει τον «Σύντροφο Μασκ», μια αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο, όρθιο πίσω από ένα πόντιουμ στολισμένο με κινεζικές σημαίες, την ώρα που αξιωματούχοι τον χειροκροτούν.

Ο Μασκ – που είναι και επικεφαλής του Twitter-- έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη και χθες το βράδυ ταξίδεψε στη Σανγκάη, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Elon Musk has been treated to flattery and feasts during his trip to China. Since landing in Beijing the Tesla CEO has met with China's foreign, commerce and industry ministers and dined with the chairman of a top battery supplier https://t.co/FljfyVJgMB pic.twitter.com/ykax2Ioh71 — Reuters (@Reuters) May 31, 2023

Τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολούθησαν με ενθουσιασμό κάθε λεπτό της παραμονής του στη χώρα, με αναρτήσεις στο Weibo—το αντίστοιχο του Twitter—που είχαν δισεκατομμύρια views.

Ο Μασκ έγινε δεκτός σχεδόν όπως ένας ξένος ηγέτης και συναντήθηκε στο Πεκίνο με πολλά μέλη της κινεζικής κυβέρνησης ενώ φωτογραφίες από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του την Τρίτη έχουν ήδη γίνει viral.

Το τζετ του αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Κίνα.

If was a successful trip to China for Elon Musk & Tesla. China’s future is much brighter with Elon Musk pushing the charge and I believe a juicy announcement will be coming soon. 🇨🇳⚡️ @elonmusk $TSLA pic.twitter.com/ANxHck0gB2 — Teslaconomics (@Teslaconomics) May 31, 2023

Λατρεία για τον Μασκ

Αρκετοί είναι οι χρήστες του διαδικτύου που δεν κρύβουν τον θαυμασμό τους για τον επιχειρηματία: «Για τον Μασκ δεν υπάρχουν χώρες στον πλανήτη, μόνο αγορές (…) για να πουλά τα προϊόντα του», σχολίασε κάποιος. «Αυτό ακριβώς το είδος του καπιταλισμού χωρίς σύνορα είχε προβλέψει».

Η Ζου Τσι, ιδιοκτήτρια ενός Tesla στην πόλη Τσανγκσά, δεν διστάζει να το πει: «λατρεύει» τον Ίλον Μασκ για «τη μεγάλη του γοητεία και τη σταθερή υπεροχή του στον τομέα του».

«Η Κίνα δεν είναι ακόμη πολύ ανοικτή (…) οπότε το γεγονός ότι άνθρωποι όπως αυτός έρχονται και μοιράζονται μέρος των γνώσεών τους μαζί μας, θεωρώ ότι είναι σημαντικό, κάτι από το οποίο μπορούν να εμπνευστούν η χώρα μας και οι ηγέτες της», πρόσθεσε η 33χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου.

Όμως, «εξαιτίας του εκπαιδευτικού συστήματός μας που δίνει βάρος στις εξετάσεις, πιστεύω ότι είναι δύσκολο η Κίνα να δημιουργήσει κάποιον όπως ο Μασκ», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

