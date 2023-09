Πραξικόπημα στην Γκαμπόν: Η στρατιωτική συνεργασία με τη Γαλλία ανεστάλη Κόσμος 01:22, 02.09.2023 linkedin

Την Τετάρτη, πραξικοπηματίες στρατιωτικοί ανακοίνωσαν πως βάζουν τέλος «στο καθεστώς» στην Γκαμπόν και έθεσαν σε κατ’ οίκον κράτηση τον πρόεδρο, στην εξουσία 14 χρόνια, αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του στις εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο