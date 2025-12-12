Τον Φεβρουάριο του 2024, η Κριστίνα Γιοξίμοβιτς (Kristina Joksimovic) - το μοντέλο και φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία - βρέθηκε δολοφονημένη και τεμαχισμένη μέσα στο σπίτι της, στο Μπίνινγκεν.

Τώρα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, η Εισαγγελία της Βασιλείας-Λάντσχαφτ ολοκλήρωσε την έρευνά της για τον φόνο και κατονόμασε επισήμως ως βασικό ύποπτο τον σύζυγο της άτυχης κοπέλας.

«Ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση και θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου», ανέφερε ανακοίνωση της εισαγγελίας.

😱Husband of former Miss Switzerland finalist charged with her murder: dismembered with a jigsaw and destroyed in acid



"The Basel-Landschaft Public Prosecutor's Office has concluded its investigation into the suspected homicide in Binningen, which occurred on February 13, 2024,"… pic.twitter.com/QtfgVzzqTm — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025

Την τεμάχισε και την πολτοποίησε - Σοκαριστικές περιγραφές

Σύμφωνα με τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο 43χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές αλλά τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως «Τόμας», κατηγορείται ότι στραγγάλισε μέχρι θανάτου την 38χρονη γυναίκα του, την τεμάχισε και πολτοποίησε σε μπλέντερ την σορό της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017, είχε δύο παιδιά και ζούσε σε ένα ευρύχωρο σπίτι.

Ο «Τόμας» φέρεται μάλιστα να αφαίρεσε τη μήτρα της συζύγου του, πριν την πολτοποιήσει και λιώσει τα υπολείμματα σε οξύ. Στη συνέχεια συσκεύασε τα κατάλοιπα σε σακούλες σκουπιδιών.

Η έκθεση αυτοψίας διαπίστωσε ότι το σώμα της Γιοξίμοβιτς είχε διαμελιστεί χρησιμοποιώντας ένα λεπτό πριόνι, ένα μαχαίρι και ένα ψαλίδι κήπου.

Τα λείψανά της στη συνέχεια τεμαχίστηκαν, αναμίχθηκαν και διαλύθηκαν σε ένα χημικό διάλυμα, σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο 20min.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mail, δικαστικά έγγραφα ανέφεραν επίσης ότι ο Τόμας παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube καθώς διαμέλιζε τη σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος αρχικά είπε στην αστυνομία ότι επέστρεψε σπίτι και βρήκε τη γυναίκα του νεκρή και διαμελισμένη.

Ααργότερα παραδέχτηκε ότι τη σκότωσε ως κίνηση αυτοάμυνας, αφού του επιτέθηκε με μαχαίρι, σύμφωνα με το bzbasel και το 20min.

Οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες αργότερα δεν βρήκαν σημάδια αυτοάμυνας και αντ' αυτού βρήκαν στοιχεία που να υποδεικνύουν στραγγαλισμό.

Μάλιστα, οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν το μπλέντερ και μέρη της πολτοποιημένης σορού της φριχτά δολοφονημένης Κριστίνα.



Πηγή: skai.gr

