Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τηλεφωνικά την Παρασκευή την κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο.



Όπως αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του, Πούτιν και Λουκασένκο εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για τις «απαράδεκτες, βάναυσες» ενέργειες των Πολωνών συνοριοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένης της «ενεργού χρήσης ωμής βίας και ειδικών μέσων».



«Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ενημέρωσε για τα βήματα που έλαβε το Μινσκ για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες, καθώς και για μια τηλεφωνική συνομιλία με την ομοσπονδιακή καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στις 17 Νοεμβρίου», αναφέρει η ανακοίνωση.



Οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σημείωσαν τη σημασία της διαμόρφωσης συνεργασίας μεταξύ του Μινσκ και της ΕΕ για την επίλυση του προβλήματος, πρόσθεσε το Κρεμλίνο.



Πάνω από 8.000 άτομα έχουν προσπαθήσει μέχρι στιγμής φέτος να εισέλθουν στο ευρώμπλοκ μέσω των συνόρων Λευκορωσίας-ΕΕ, από 150 μόλις πέρυσι.



Οι πολωνικές αρχές ενίσχυσαν την προστασία των συνόρων τη Δευτέρα και κινητοποίησαν περισσότερους από 12.000 στρατιώτες αφού μια μεγάλη ομάδα παράτυπων μεταναστών άρχισε να κατευθύνεται προς τα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία συνοδευόμενη από τον λευκορωσικό στρατό.



Την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έχουν εγκλωβιστεί υπό άθλιες συνθήκες, στη μεθοριακή περιοχή Λευκορωσίας-Πολωνίας.

