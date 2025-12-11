Λογαριασμός
Η χιουμοριστική διαφήμιση των McDonald’s Ολλανδίας που τελικά κόπηκε, γιατί πολλοί δεν γέλασαν – Viral βίντεο

Η διαφήμιση ΑΙ, με τίτλο «η χειρότερη εποχή του χρόνου», παρουσίαζε όλα όσα μπορούν να πάνε «στραβά» τις γιορτές, αλλά προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις 

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολλανδία η χιουμοριστική, χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald’s με τη χρήση Τεχνητής Nοημοσύνης (AI) και υπόθεση σχετικά με όλα όσα μπορούν να πάνε «στραβά» τις γιορτές. 

Παραφράζοντας το διάσημο χριστουγεννιάτικο τραγούδι toy 1963 "It's the most wonderful time of the year", η διαφήμιση παρουσίαζε υποθετικά ατυχήματα και αναποδιές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ώστε να πει στους καταναλωτές ότι καλύτερα να πάνε στα McDonald’s. 

Η διαφήμιση, με τίτλο «η χειρότερη εποχή του χρόνου», απεικονίζει το χριστουγεννιάτικο χάος, με τον Άγιο Βασίλη παγιδευμένο σε μποτιλιάρισμα, έναν ποδηλάτη φορτωμένο με δώρα να γλιστράει στο χιόνι, βραχυκύκλωμα στα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου και άλλες «ατυχίες». 

Ωστόσο, αν και πολλοί τη βρήκαν αστεία και ευρηματική, υπήρχαν πολλοί περισσότεροι που δεν γέλασαν. 

Μετά την κυκλοφορία της, οι χρήστες στα social media άρχισαν να κάνουν κακή κριτική, χαρακτηρίζοντας την από  «αποκρουστική» και «ανατριχιαστική» έως και «κακομονταρισμένη».

Μάλιστα, ένας σχολιαστής έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, «αυτή είναι η πιο φρικτή διαφήμιση που έχω δει φέτος». 

Επίσης, πολλοί σχολίασαν τη χρήση ΑΙ στην παραγωγή της, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της διαφήμισης.

Με τα πολλά, η διαφήμιση που δημοσιεύτηκε στο YouTube της McDonald’s Ολλανδίας στις 6 Δεκεμβρίου, τελικά αποσύρθηκε. 

Η διαφήμιση δημιουργήθηκε από την ολλανδική εταιρεία TBWA\Neboko και την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop.

Με δήλωσή τους στο BBC, οι παραγωγοί έκαναν λόγο για «ένα σημαντικό μάθημα» στο πλαίσιο της προσπάθειας να προχωρήσουν  σε πιο «αποτελεσματική χρήση της AI». 

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Μέλανι Μπριτζ, υπερασπίστηκε την διαφήμιση λέγοντας ότι «δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης αλλά μια ταινία» που χρειάστηκε 7 εβδομάδες και άπειρες ώρες δουλειάς για να δημιουργηθεί. 

