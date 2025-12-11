Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολλανδία η χιουμοριστική, χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald’s με τη χρήση Τεχνητής Nοημοσύνης (AI) και υπόθεση σχετικά με όλα όσα μπορούν να πάνε «στραβά» τις γιορτές.

Παραφράζοντας το διάσημο χριστουγεννιάτικο τραγούδι toy 1963 "It's the most wonderful time of the year", η διαφήμιση παρουσίαζε υποθετικά ατυχήματα και αναποδιές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ώστε να πει στους καταναλωτές ότι καλύτερα να πάνε στα McDonald’s.

Η διαφήμιση, με τίτλο «η χειρότερη εποχή του χρόνου», απεικονίζει το χριστουγεννιάτικο χάος, με τον Άγιο Βασίλη παγιδευμένο σε μποτιλιάρισμα, έναν ποδηλάτη φορτωμένο με δώρα να γλιστράει στο χιόνι, βραχυκύκλωμα στα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου και άλλες «ατυχίες».

McDonald's is getting cooked after it released an AI-generated commercial in the Netherlands



The US-based firm that created the ad has since released a statement, saying, "AI didn't create this film — we did." pic.twitter.com/RIUI29Rpt5 — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) December 9, 2025

Ωστόσο, αν και πολλοί τη βρήκαν αστεία και ευρηματική, υπήρχαν πολλοί περισσότεροι που δεν γέλασαν.

Μετά την κυκλοφορία της, οι χρήστες στα social media άρχισαν να κάνουν κακή κριτική, χαρακτηρίζοντας την από «αποκρουστική» και «ανατριχιαστική» έως και «κακομονταρισμένη».

McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.



Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.



I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Μάλιστα, ένας σχολιαστής έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, «αυτή είναι η πιο φρικτή διαφήμιση που έχω δει φέτος».

Επίσης, πολλοί σχολίασαν τη χρήση ΑΙ στην παραγωγή της, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της διαφήμισης.

Με τα πολλά, η διαφήμιση που δημοσιεύτηκε στο YouTube της McDonald’s Ολλανδίας στις 6 Δεκεμβρίου, τελικά αποσύρθηκε.

"The most terrible time of the year"



McDonald’s pulls an AI-generated Christmas advertisement in the Netherlands after it was criticized online. The advert, titled "the most terrible time of the year," depicts Christmas chaos, with Santa caught in a traffic jam and a… pic.twitter.com/ttETlMUg1g — AFP News Agency (@AFP) December 11, 2025

Η διαφήμιση δημιουργήθηκε από την ολλανδική εταιρεία TBWA\Neboko και την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop.

Με δήλωσή τους στο BBC, οι παραγωγοί έκαναν λόγο για «ένα σημαντικό μάθημα» στο πλαίσιο της προσπάθειας να προχωρήσουν σε πιο «αποτελεσματική χρήση της AI».

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Μέλανι Μπριτζ, υπερασπίστηκε την διαφήμιση λέγοντας ότι «δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης αλλά μια ταινία» που χρειάστηκε 7 εβδομάδες και άπειρες ώρες δουλειάς για να δημιουργηθεί.

Πηγή: skai.gr

