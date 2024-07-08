Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Εμπορίου κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο ομόλογός του, Υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας κ. Ομέρ Μπολάτ συμμετέχουν στις Βρυξέλλες στον πρώτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για το εμπόριο.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας του Νοεμβρίου 2023 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο νέος διάλογος υψηλού επιπέδου για το εμπόριο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εναπομεινάντων φραγμών στο διμερές εμπόριο και στη συζήτηση περαιτέρω τομέων συνεργασίας, καθώς και τρόπων να προληφθεί η καταστρατήγηση των κυρώσεων της ΕΕ. Διεξάγεται επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με πτυχές του εμπορίου και της τελωνειακής ένωσης.

Κατόπιν της άρσης από την Τουρκία των 11 (από τους 26) εμπορικών φραγμών από τις αρχές του 2021 ως σήμερα, και σε συνέχεια των εργασιών της ειδικής ομάδας εργασίας για το διμερές εμπόριο, οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν τρόπους για την άρση και άλλων φραγμών προτεραιότητας. Η συζήτηση θα εστιάσει στη συνεργασία για την πράσινη μετάβαση, το ψηφιακό εμπόριο και την εμπορική άμυνα.

Η ΕΕ και η Τουρκία θα συζητήσουν επίσης τη συνεργασία για την πρόληψη της επανεξαγωγής ειδών «κοινής υψηλής προτεραιότητας» στη Ρωσία, στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

Η συνεδρίαση του διαλόγου υψηλού επιπέδου για το εμπόριο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυσκολιών στην υλοποίηση της τελωνειακής ένωσης, την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη και την προετοιμασία του εδάφους για τον εκσυγχρονισμό της.

