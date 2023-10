ΠΟΥ: Το 2024 οι άνω των 65 ετών θα είναι περισσότεροι από τους κάτω των 15 στην Ευρώπη Κόσμος 10:48, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε έκκληση για να γερνούν οι άνθρωποι με καλή υγεία - «Ισορροπημένη διατροφή και σωματική άσκηση για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα»