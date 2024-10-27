Πώς θα αντιδράσει τώρα το Ιράν;

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για «νέα κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή μετά το μπαράζ επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν επιβεβαίωσαν, αλλά μάλλον υποβάθμισαν την είδηση για τις ισραηλινές επιδρομές, μεταδίδοντας σχετικές ανακοινώσεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Το μεσημέρι του Σαββάτου το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες από τις ισραηλινές επιθέσεις. Ωστόσο, λίγο πριν η κρατική τηλεόραση του Ιράν είχε αναφέρει ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μόνο «περιορισμένες ζημιές».



«Σήμερα το πρωί, σε μία πράξη κλιμάκωσης, το ψεύτικο καθεστώς επιτέθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, στο Κουζεστάν και το Ιλάμ. Παρότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας αντιμετώπισε με επιτυχία αυτή την επιθετική ενέργεια, προκλήθηκαν περιορισμένες ζημιές. Ο σκοπός της επίθεσης διερευνάται» ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Αυτοάμυνα« του Ιράν;Για το Ισραήλ ο σκοπός της επίθεσης είναι βέβαια ξεκάθαρος: πρόκειται για νόμιμα αντίποινα στη μαζική επίθεση με πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράν την 1η Οκτωβρίου, μία πράξη αντιποίνων για την οποία είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή η ισραηλινή κυβέρνηση. Ήδη όμως την ημέρα εκείνη η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει από την πλευρά της το Ισραήλ ότι, αν επιτεθεί, θα υπάρξει συνέχεια. Τί θα κάνει τώρα το Ιράν; Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι πράγματι θα δώσει συνέχεια.Στη διάρκεια της νύχτας και λίγες ώρες μετά τις πρώτες επιθέσεις κρατικός αξιωματούχος στην Τεχεράνη δηλώνει στο πρακτορείο Tasnim ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να αναμένει μία ενδεδειγμένη απάντηση για όσα έπραξε». Λίγο αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι το Ιράν «έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να απαντήσει» και μάλιστα χαρακτηρίζοντας την μελλοντική απάντηση ως μία πράξη «αυτοάμυνας», όπως αυτή κατοχυρώνεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.«Ναι, ανησυχούμε κάπως»Στην κεντρική πλατεία Αζαντί της Τεχεράνης περαστικοί μιλούν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Ναι, ανησυχούμε κάπως» λέει ένας από αυτούς. «Δεν περιμέναμε ένα απευθείας χτύπημα. Εγώ δούλευα νυχτερινή βάρδια και ξαφνικά άκουσα έναν κρότο, σαν κανονιοβολισμό. Ήταν τρομερός αυτός ο θόρυβος». «Ο πόλεμος είναι τρομακτικός» λέει μία νεαρή γυναίκα. «Όλοι ανησυχούν για το τί μπορεί να γίνει σε έναν πόλεμο, αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνει πράγματι πόλεμος στο Ιράν».Πάντως, από το πρωί του Σαββάτου όλοι προσπαθούν να δώσουν μία εικόνα ομαλότητας και «κανονικότητας». Στις 7.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανοίγει και πάλι τον εναέριο χώρο του. Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των δρομολογίων τους, τουλάχιστον για σήμερα. Η FlyDubai αποφάσισε να ακυρώσει τις πτήσεις προς το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία και το Ισραήλ. Αλλά και η Egyptair ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι πτήσεις από το Κάιρο προς τη Βαγδάτη, το Ερμπίλ και το Αμάν της Ιορδανίας «λόγω των εξελίξεων στην περιοχή».dpa, AFP, Reuters

