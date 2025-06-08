To Iσραήλ επιβεβαιώνει ότι ταυτοποίησε τη σορό του Μοχάμεντ Σινουάρ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τη σορό του Μοχάμεντ Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που σκοτώθηκε στις 13 Μαΐου σε αεροπορική επιδρομή στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με το ισλαμιστικό κίνημα.

"Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης, επιβεβαιώνεται πλέον ότι η σορός του Μοχάμεντ Σινουάρ εντοπίστηκε στην υπόγεια σήραγγα που βρίσκεται κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Χαν Γιούνις", στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση.

"Ο Σινουάρ εξοντώθηκε μαζί με τον διοικητή της ταξιαρχίας της Ράφας, Μοχάμεντ Σαμπανέχ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στις 13 Μαΐου 2025, ενώ κρυβόταν σε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου", πρόσθεσε.

"Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην υπόγεια σήραγγα, αρκετά αντικείμενα που ανήκουν στον Σινουάρ" βρέθηκαν, όπως και "άλλοι σοροί τρομοκρατών" για τους οποίους έχει αρχίσει η διαδικασία ταυτοποίησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στους οποίους ο στρατός επέτρεψε να επισκεφθούν τον χώρο ότι η σορός του Σινουάρ βρέθηκε "κάτω από το νοσοκομείο, ακριβώς κάτω από την αίθουσα των επειγόντων περιστατικών".

Επιβεβαιώθηκε από το "τεστ DNA και άλλες εξετάσεις" ότι η σορός ανήκει όντως στον Μοχάμεντ Σινουάρ, τόνισε.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 28 Μαΐου από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αδελφός του, Γιαχία Σινουάρ, ο πρώην ανώτατος ηγέτης της Χαμάς, που περιγράφεται ως ο βασικός αρχιτέκτονας της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, σκοτώθηκε στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.

Αινιγματικό πρόσωπο της Χαμάς στη Γάζα, ο Μοχάμεντ Σινουάρ θεωρείτο ένας από τους τελευταίους ανώτερους ηγέτες της Χαμάς που ήταν ακόμη ενεργός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ειδικούς του ισλαμιστικού κινήματος, ο Μοχάμεντ Σινουάρ διοικούσε προσωρινά την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, τις Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, οι οποίες θεωρούνται, όπως και το αντίστοιχο πολιτικό τους σκέλος, τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.