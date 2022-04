Αν «πέσει» η Ουκρανία, η Ρωσία θα φτάσει στις πύλες του Κισινάου προειδοποίησε την Τρίτη ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ, υποστηρίζοντας ότι ο επόμενος στόχος των Ρώσων είναι η Μολδαβία.



«Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας και υπαινίσσεται ότι η Μολδαβία πρέπει να περιμένει "καλεσμένους"» σχολιάζει σε tweet του ο Ουκρανός αξιωματούχος.



«Άσχημα νέα: αν πέσει η Ουκρανία αύριο, τα ρωσικά στρατεύματα θα βρίσκονται στις πύλες του Κισινάου. Καλά νέα: Η Ουκρανία θα διασφαλίσει σίγουρα τη στρατηγική ασφάλεια της περιοχής. Πρέπει όμως να δουλέψουμε ως ομάδα» τονίζει.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Μολδαβίας καταδίκασε κάθε προσπάθεια να εμπλακεί η χώρα της σε ενέργειες που θα θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη στη χώρα, κάνοντας λόγο για δυνάμεις που «θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή της Υπερδνειστερίας».

Η Μάια Σαντού συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις και τις εκρήξεις σε δύο κεραίες επικοινωνίας στην Υπερδνειστερία, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για τις επιθέσεις ή αν πρόκειται για ομάδες από το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας μίλησε για κλιμάκωση της έντασης μετά τις δύο επιθέσεις, καθώς «τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξαν ψευδείς ειδοποιήσεις για βόμβες. «Υπάρχουν διαφορετικές εντάσεις μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων στην περιοχή της Υπερδνειστερίας και αυτό καθιστά ευάλωτη τη Δημοκρατίας της Μολδαβίας», πρόσθεσε η κυρία Σαντού.

Στο μεταξύ, η Μόσχα προειδοποίησε σήμερα Τρίτη το Λονδίνο ότι αν συνεχίσει να ενθαρρύνει την Ουκρανία να επιτεθεί σε ρωσικό έδαφος, τότε θα υπάρξει μια άμεση «ανάλογη απάντηση», μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο RIA το οποίο με τη σειρά του επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι, είναι απολύτως νόμιμο η Ουκρανία να πλήττει τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και τις προμήθειες καυσίμων.

Ο Βρετανός υπουργός παραδέχθηκε ότι τα όπλα που η διεθνής κοινότητα παρέχει τώρα έχουν βεληνεκές που μπορούν να πλήξουν στόχους στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου ήταν «σημαντικός», λέγοντας σύμφωνα με το υπουργείο του: «Δεν θα ήθελα να ανυψώσω αυτούς τους κινδύνους τεχνητά. Πολλοί θα το ήθελαν. Ο κίνδυνος είναι σοβαρός, πραγματικός. Και δεν πρέπει να το υποτιμούμε».



«Το ΝΑΤΟ, στην ουσία, εμπλέκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία δια αντιπροσώπου και εξοπλίζει αυτόν τον αντιπρόσωπο. Πόλεμος σημαίνει πόλεμος» πρόσθεσε.



Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Λαβρόφ ο κ. Χίπι είπε στο BBC ότι ο ισχυρισμός του Ρώσου ΥΠΕΞ ήταν «ανοησία και ο Λαβρόφ το ξέρει», καθώς τα όπλα έχουν παραχωρηθεί απευθείας από δυτικές χώρες και όχι από το ίδιο το ΝΑΤΟ.



Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης πυραύλων Stormer.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ υποστήριξε σήμερα ότι η πολιτική της Δύσης και της ουκρανικής κυβέρνησης οδηγεί στον διαμελισμό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta, ο Νικολάι Πατρούσεφ ανέφερε ότι «με την πολιτική που ακολουθεί η Δύση και η κυβέρνηση του Κιέβου η Ουκρανία θα καταρρεύσει και θα δημιουργηθούν πολλά κράτη».

Με τη δήλωση αυτή, η Ρωσία επαναφέρει στο τραπέζι τη δημιουργία «λαϊκών δημοκρατιών» τύπου Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

