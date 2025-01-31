Σοκ στη Βρετανία: Ζευγάρι σαδομαζοχιστών αποκεφάλισε και διαμέλισε γυναίκα

Στις 2 Απριλίου του 2024, η αστυνομία του Λονδίνου άρχισε να ανακαλύπτει σε διάφορες τοποθεσίες διαμελισμένα ανθρώπινα μέλη. Αποδείχτηκε ότι όλα άνηκαν σε ένα θύμα, την 38χρονη Σάρα Μέιχιου, η οποία έπεσε θύμα ενός ζευγαριού σαδομαζοχιστών.

Η 38χρονη βρέθηκε αποκεφαλισμένη και διαμελισμένη και ο κορμός βρέθηκε αργότερα, στις 21 Μαΐου 2024, στον ποταμό Wandle.

Για την δολοφονία της Μέιχιου συνελήφθησαν η Τζέμα Γουότς, 49 ετών, και ο Στιβ Σάνσομ, 45 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν το φριχτό τους έγκλημα, αφού σε βάρος του υπήρχαν ατράνταχτες αποδείξεις.

Το ζευγάρι καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν στιγμιότυπα με τους δολοφόνους να οργανώνουν την δολοφονία της Μέιχιου και μετά να πετάνε τα μέλη της, δημοσίευσε η Daily Mail.



Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να αγοράζει τα εργαλεία για την εκτέλεση της δολοφονίας, ενώ η Γουότς είχε τον ρόλο της «καθαρίστριας».

Στα πλάνα φαίνεται ο Σάνσομ να χρησιμοποιεί μετρητά για να αγοράσει ένα σιδηροπρίονο 300 χιλιοστών, μια λεπίδα 300 χιλιοστών και έναν κάδο 14 λίτρων σε ένα κατάστημα σιδηρικών εν όψει της εν ψυχρώ δολοφονίας.

Η Γουότς φαίνεται να αγοράζει προϊόντα καθαρισμού από έναν λιανοπωλητή.

Στη συνέχεια το σατανικό ζευγάρι έχει καταγραφεί να πετάει τα μέλη του θύματός του σε δύο περιτώσεις, μέσα σε μια μαύρη βαλίτσα ενώ έβγαλαν βόλτα τον σκύλο τους και σε ένα χωράφι, μέσα σε μεγάλες τσάντες για ψώνια, αφού κατέβηκαν από ένα τρένο στο Addington.

Το δικαστήριο, ακούστηκαν μια σειρά από μηνύματα, στα οποία το ζευγάρι περιέγραφε λεπτομερώς τις επιθυμίες τους να σκοτώσουν τα θύματά τους αφού κάνουν σεξ μαζί τους και στη συνέχεια να κάνουν σεξ μεταξύ τους, ενώ θα ήταν καλυμμένοι με το αίμα των θυμάτων.

Με την ανακοίνωση της ποινή, η δικαστής υπογράμμισε τη φρίκη και τον πόνο που θα πρέπει να βίωσε η 38χρονη γυναίκα, που ανυποψίαστη έπεσε θύμα ενός τέτοιου αδίστακτου εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

