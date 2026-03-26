Πολωνία: Ετοιμάζει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Πολωνία θα μειώσει φόρους στα καύσιμα, θα θέσει ανώτατο όριο στην τιμή στην αντλία και μπορεί να επιβάλει φόρο υπερκερδών στις εταιρίες ενέργειας, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, μέτρα που αναμένεται να καλωσορίσουν οι οδηγοί τα οποία όμως οδήγησαν στην πτώση των μετοχών του κρατικής ιδιοκτησίας διυλιστηρίου Orlen.

Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη σπεύδουν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στα κόστη των καυσίμων, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία να κινούνται ήδη προς την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα θα μειωθεί στο 8% από 23%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στο ελάχιστο της ΕΕ -- 29 γρόσια (υποδιαίρεση του εθνικού νομίσματος ζλότι) για τη βενζίνη και 28 γρόσια για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

Πρόσθεσε πως η Πολωνία εργάζεται για την επιβολή φόρου υπερκερδών στις πετρελαϊκές εταιρίες.

Οι μετοχές του Orlen σημείωναν πτώση 6% στις 15:27 ώρα Ελλάδας.

"Ακόμη και πριν από τις διακοπές (του Πάσχα), θα πρέπει να δούμε τις τιμές να πέφτουν περίπου κατά 1,2 ζλότι το λίτρο για όλα τα καύσιμα", είπε ο Τουσκ.

"Θέλουμε αυτή τη μείωση για να έχουμε έναν πραγματικό αντίκτυπο στις τιμές, όχι για να γεμίσουμε τις τσέπες όσων εμπλέκονται στο εμπόριο καυσίμων", πρόσθεσε."Για την περίοδο εφαρμογής αυτών των μειώσεων στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα εισαγάγουμε μια ανώτατη τιμή λιανικής για τα καύσιμα".

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία θα ενεργήσει αν χρειαστεί έτσι ώστε ξένοι οδηγοί να μην εκμεταλλευθούν τις μειώσεις των τιμών και ότι θα μελετήσει το σύστημα της Σλοβακίας με βάση το οποίο τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας πληρώνουν περισσότερα από τα αυτοκίνητα με σλοβακικές πινακίδες στα βενζινάδικα.

"Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία εφόσον χρειαστεί", είπε. "Θα τα παρακολουθήσουμε αυτές τις λίγες ημέρες για να δούμε αν η κλίμακα απαιτεί τέτοιες ενέργειες".

Φόροι και εισφορές, του ΦΠΑ και του ειδικού φόροι κατανάλωσης περιλαμβανομένων, ισοδυναμούν με περισσότερο από το 40% των τιμών στην αντλία.

Ενώ το Orlen λέει ότι έχει μειώσει το περιθώριο κέρδους "σχεδόν στο μηδέν", οι τιμές χονδρικής του ντίζελ έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα στις χώρες του Κόλπου.

Τα αυξημένα κόστη καυσίμων έχουν γίνει αφορμή για διένεξη για την εθνικιστική αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενήργησε πολύ αργά και υποδεικνύει ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα αρωγής.

Πηγή: skai.gr

