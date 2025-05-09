Politico: Κινεζικές εταιρείες εξαγόρασαν ευρωπαϊκά λιμάνια και τώρα οι Βρυξέλλες ανησυχούν - Δήλωση με...νόημα από τον Τζιτζικώστα

Η Ευρώπη έχει αρχίσει να ανησυχεί για την ιδιοκτησία των λιμανιών της, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για το τεράστιο αποτύπωμα των κινεζικών εταιρειών στις θαλάσσιες πύλες του μπλοκ σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε την Πέμπτη στους ηγέτες του κλάδου ότι τα λιμάνια της Ευρώπης πρέπει «να επανεξετάσουν την ασφάλεια ... και να εξετάσουν πιο προσεκτικά την ξένη παρουσία». Ήταν ένα από τα πιο σαφή μηνύματα από τις Βρυξέλλες ότι αυτό που κάποτε θεωρούνταν ως μια καλοήθης επένδυση αρχίζει τώρα να μοιάζει με κίνδυνο για την ασφάλεια, σχολιάζει το Politico.

Η πρόσφατη λευκή βίβλος της Κομισιόν για την άμυνα επανέλαβε αυτή την ανησυχία, διατυπώνοντας την ιδέα αυστηρότερων ελέγχων στην ξένη ιδιοκτησία «κρίσιμων υποδομών μεταφορών».

Αυτή η ανησυχία αντικατοπτρίζεται σε ένα σχέδιο εγγράφου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είδε το Politico και το οποίο ζητά αυστηρότερους κανόνες στην επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων.

Ούτε ο Τζιτζικώστας ούτε το S&D ανέφεραν ονομαστικά την Κίνα, αλλά το υπονοούμενο δεν ήταν ακριβώς διακριτικό. Ο Simon Van Hoeymissen, ερευνητής στο Royal Higher Institute for Defense του Βελγίου, δήλωσε ότι η γλώσσα πιθανότατα παραπέμπει στην αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου σε βασικά ευρωπαϊκά λιμάνια - από Αμβέρσα-Βρυξέλλες και το Ρότερνταμ έως τον Πειραιά στην Ελλάδα.

Οι κινεζικοί κολοσσοί COSCO και China Merchants, καθώς και η Hutchison με έδρα το Χονγκ Κονγκ κατέχουν πλέον μερίδια σε περισσότερους από 30 τερματικούς σταθμούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

‍«Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη», δήλωσε η Ana Miguel Pedro, Πορτογαλίδα ευρωβουλευτής του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μέλος της Διακομματικής Ομάδας του Κοινοβουλίου για τις Θάλασσες, τα Ποτάμια, τα Νησιά και τις Παράκτιες Περιοχές, προειδοποίησε ότι «ξένοι κρατικοί φορείς όπως το Πεκίνο λειτουργούν με ένα επίπεδο συντονισμού και πρόθεσης που υπερβαίνει κατά πολύ την κατακερματισμένη αντίδραση των μεμονωμένων χωρών».

Η Pedro υποστήριξε ότι η COSCO δεν συμπεριφέρεται σαν ένας τυπικός παράγοντας της αγοράς, αλλά λαμβάνει εντολές από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. «Η αυξανόμενη παρουσία της στα λιμάνια δεν αποτελεί απλώς οικονομική ανησυχία», είπε. «Είναι ένα στρατηγικό τρωτό σημείο».

Και η ΕΕ αρχίζει να το βλέπει με αυτόν τον τρόπο, τονίζει το Politico.

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ανεπίσημη υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία έχουν εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων της ΕΕ», αναφέρει πρόσφατη έκθεση του think tank Centre for Eastern Studies με έδρα τη Βαρσοβία.

Ένα παράδειγμα του στρταηγικού προβληματισμού που αντιμετωπίζει τώρα η ΕΕ διαδραματίζεται στην Πολωνία, στον τερματικό σταθμό της Γκντύνια, όπου η Hutchison κατέχει μερίδιο για πάνω από 20 χρόνια.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, προσθέτει το Politico. Υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί την απομάκρυνση των εταιρειών που συνδέονται με την Κίνα από τη διώρυγα του Παναμά, η Hutchison διαπραγματεύεται την πώληση λιμενικών ακινήτων αξίας 23 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 14 στην Ευρώπη, σε κοινοπραξία υπό την ηγεσία της BlackRock και με τη συμμετοχή της Mediterranean Shipping Company. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή προσέκρουσε σε τοίχο τον Μάρτιο μετά την παρέμβαση του Πεκίνου.

Αυτό που κάνει την Γκντύνια ιδιαίτερα αποκαλυπτική ως παράδειγμα δεν είναι μόνο το εμπόριο που διαχειρίζεται - είναι αυτό που βρίσκεται δίπλα της: μια ναυτική βάση, ένα ναυπηγείο και το αρχηγείο των επίλεκτων ειδικών ναυτικών δυνάμεων της Πολωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό έχει θέση στην πρώτη σειρά των ευρωπαϊκών και νατοϊκών στρατιωτικών logistics και αμυντικών επιχειρήσεων.

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία, η πολωνική κυβέρνηση έχει κατατάξει τον τερματικό σταθμό στις κρίσιμες υποδομές, πράγμα που σημαίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση για την ασφάλεια.

Αυτό το σκηνικό υψηλού κινδύνου αναδεικνύει την προειδοποίηση της Pedro και υπογραμμίζει γιατί η ΕΕ επανεξετάζει τώρα την ξένη εμπλοκή στα λιμάνια της.

«Εάν ένας ξένος αντίπαλος εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, αυτό θέτει σε κίνδυνο όλους μας», δήλωσε η Pedro και πρόσθεσε: «Στον σημερινό κόσμο, δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής τύφλωσης, ενώ άλλοι δρουν με πλήρη ορατότητα και τις δικές τους προθέσεις».

Πηγή: skai.gr

