Πόλεμος στο Σουδάν: Το ΣΑ του ΟΗΕ παρατείνει το εμπάργκο όπλων στο Νταρφούρ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παρέτεινε χθες Τετάρτη το εμπάργκο όπλων με προορισμό την αχανή περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, μέτρο οι παραβιάσεις του οποίου καταγγέλλονται συχνά.

Με απόφασή του που εγκρίθηκε ομόφωνα, το ΣΑ παρέτεινε ως τη 12η Σεπτεμβρίου 2025 το καθεστώς κυρώσεων που εφαρμόζεται από το 2005 και αφορά αποκλειστικά το Νταρφούρ: μέτρα σε επίπεδο προσώπων (πάγωμα πόρων, ταξιδιωτικοί περιορισμοί) που πλέον σήμερα δεν αφορούν παρά τρία πρόσωπα, και εμπάργκο στις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού.

«Ο πληθυσμός του Νταρφούρ συνεχίζει να ζει μέσα στον κίνδυνο και στην απελπισία (...) Αυτή η υιοθέτηση στέλνει το σημαντικό μήνυμα πως η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να έχει στραμμένη την προσοχή της στα δεινά του», σχολίασε ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ρόμπερτ Γουντ.

Και, παρότι οι κυρώσεις δεν αφορούν το σύνολο της χώρας, η ανανέωσή τους «θα περιορίσει την κίνηση όπλων προς το Νταρφούρ» και θα «βοηθήσει» το Σουδάν να μπει ξανά «στον δρόμο προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια», εκτίμησε.

Στο Σουδάν μαίνεται από τα μέσα του Απριλίου του 2023 πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, τον υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας μέχρι το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης.

Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει μετατρέψει πάνω από 10 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, κατά τον ΟΗΕ.

Τα Ηνωμένα Έθνη και ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία πως ο πόλεμος εκτραχύνεται σε νέες εθνικές εκκαθαρίσεις, ειδικά στο Νταρφούρ, που είχε ήδη υποστεί πριν από 20 και πλέον χρόνια τις συνέπειες της πολιτικής καμμένης γης των Τζαντζαουίντ — των αραβικών πολιτοφυλακών που πλέον έχουν μετενσαρκωθεί στις ΔΤΥ.

Ο Ζαν-Μπατίστ Γκαλοπέν του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) μίλησε για «χαμένη ευκαιρία» από πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση να επεκταθεί το εμπάργκο όπλων σε όλο το Σουδάν.

Ενώ το σουδανικό στρατιωτικό καθεστώς ζητεί πάντα να αρθούν οι κυρώσεις του ΟΗΕ, η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες είχαν επιλέξει την αποχή την προηγούμενη φορά που ανανεώθηκαν, τον Μάρτιο του 2023, αυτή τη φορά ψήφισαν υπέρ.

Διότι μπορεί «εν μέρει να ανακόψουν την ασταμάτητη ροή όπλων προς το πεδίο της μάχης», εκτίμησε ο κινέζος αναπληρωτής πρεσβευτής Ντάι Μπινγκ, θυμίζοντας μολαταύτα πως οι κυρώσεις είναι «όχι σκοπός», αλλά μέσο, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να «αντικαταστήσουν τη διπλωματία».

Στην ετήσια έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο, ειδικοί εντεταλμένοι από το ΣΑ να επιτηρούν την τήρηση του καθεστώτος κυρώσεων κατήγγειλαν παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων, κατονομάζοντας διάφορες χώρες, ανάμεσά τους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα πως εξοπλίζουν τις ΔΤΥ.

Ο σουδανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Αλ Χαρίθ Ιντρίς Αλ Χαρίθ Μοχάμεντ, έκρινε πως η συνέχιση του εμπάργκο προκαλεί «ανισορροπία» ισχύος στο Νταρφούρ και κατηγόρησε ξανά χθες τα ΗΑΕ ότι «διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στη συνέχιση της κρίσης αυτής».

Την κατηγορία απέρριψε ο ομόλογός του των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ Ίσα Χαμάντ Μοχάμεντ Αμπουσαχάμπ, κάνοντας λόγο για «κυνική απόπειρα να εκτραπεί η προσοχή» από τις αδυναμίες και τα πεπραγμένα των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

