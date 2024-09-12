ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Φρανσίν, κατηγορίας 2, φθάνει πάνω από τη γη στη Λουιζιάνα

Ο κυκλώνας Φρανσίν, κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, έφθασε χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) πάνω από τη γη στη Λουιζιάνα, στον αμερικανικό Νότο, με ριπαίους ανέμους σχεδόν 155 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC).

«Ισχυρές βροχές» και σφοδροί άνεμοι «προχωρούν στη γη στη νότια Λουιζιάνα», ανέφερε το κέντρο, μέρος του συστήματος της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του λίγο πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδας).

Το NHC κάλεσε τους κατοίκους να «μείνουν μέσα», «μακριά από τα παράθυρα» και να ενημερώνονται για τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

