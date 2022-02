«Η Ρωσία θα πρέπει να μας μιλήσει αργά ή γρήγορα για το πώς θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες και θα σταματήσει αυτή η εισβολή», δήλωσε σε νέο δραματικό του διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι, 24 ώρες μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη.

Κάλεσε ξανά τους δυτικούς συμμάχους να βοηθήσουν την Ουκρανία για να σταματήσει η βίαιη επίθεση από τη Ρωσία, λέγοντας ότι οι κυρώσεις φάνηκε πως δεν αρκούν.

«Σήμερα το πρωί υπερασπιζόμαστε μόνοι μας τη χώρα μας. Όπως χθες, οι πιο ισχυρές δυνάμεις του κόσμου παρακολουθούν από μακριά», είπε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί τους όρους παράδοσης με το Κίεβο για την εξασφάλιση του «ουδέτερου» καθεστώτος και της αποστατιωτικοποίηση της Ουκρανίας.

Συνεχίζονται οι ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία για δεύτερο 24ωρο

Στο Κίεβο οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ρωσικό αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη σε εννιαόροφη πολυκατοικία η οποία έπιασε φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες τρία άτομα τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big

Στο Κίεβο, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, που σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Αντόν Γκεραστσένκο, οφείλονταν στην αντιαεροπορική άμυνα, που άνοιξε πυρ εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους. Νωρίτερα, ο ίδιος απέδωσε τις εκρήξεις σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

137 ουκρανοί στρατιώτες νεκροί

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία χθες Πέμπτη, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι 137 ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire.