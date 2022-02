Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδουν το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τα πλήγματα εναντίον του Κιέβου με πυραύλους Κρουζ ή βαλλιστικούς ξανάρχισαν. Άκουσα δύο ισχυρές εκρήξεις», ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Big explosion in Kiyv, Ukraine caught on live stream pic.twitter.com/uqMyKZKyWy — Lars Olav (@Larsolini) February 25, 2022

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο και την πρώτη ημέρα της επίθεσης, όταν, κατά ουκρανούς αξιωματούχους, επλήγη με πυραύλους Κρουζ στρατιωτική βάση στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στην πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

Συγκρότημα διαμερισμάτων στο Κίεβο χτυπήθηκε από συντρίμμια από πτώση αεροπλάνου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 25, 2022



Συμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος που καταρρίφθηκε ήταν ρωσικό.

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 25, 2022

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις