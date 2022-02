Συγκλονίζουν οι εικόνες Ουκρανών πολιτών που βρήκαν καταφύγιο στο μετρό του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η επέλαση των ρωσικών δυνάμεων ανάγκασε πολλούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τα απολύτως απαραίτητα να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία, όπως οι υπόγειοι σταθμοί του μετρό.

Μάλιστα, πολλοί χρήστες του twitter συνέκριναν τις χθεσινές εικόνες με αυτές από το 1940, όταν Λονδρέζοι κατέφυγαν στο μετρό για να προστατευθούν από τις βόμβες των ναζί.

This night I and my friends spend in the Kiev subway. And could be at home in bed, and get up in the morning for work. pic.twitter.com/smxyt4rwUO — Sergey Fediv 🇺🇦 (@SergeyMF) February 24, 2022

In the mess created by humans, poor animals suffer! 😭😭😭😭

at a subway station in Kiev,Ukraine.. pic.twitter.com/GmnJFET9L0 — Shweta soni (@Shwetasoni1903) February 25, 2022

My 8-year-old has heard reports on @NPR and seen headlines in our newspapers. So she asked me yesterday what we would do if Dallas was attacked. I tried to explain I don’t think that will happen, but today I’m thinking of the parents and children in the subway tunnels in Kiev. pic.twitter.com/Td2htqVLzf — Rob Shearer (@robshearer) February 24, 2022

Πηγή: skai.gr

