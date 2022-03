Δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν μεταφερθεί από το Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία με συμπτώματα ραδιενέργειας, σύμφωνα με αναφορές από την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ, ένα ακόμη γκρουπ από Ρώσους στρατιώτες παρουσίασαν συμπτώματα, καθώς ο εξοπλισμός τους για ραδιενέργεια ήταν ανύπαρκτος. Οι Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να μεταφέρθηκαν στο Belarusian Radiation Medicine Center στην πόλη Γκόμελ, όπου και τους παρέχεται ειδική θεραπεία.

Όπως μετέδωσε το λευκορωσικό τηλεοπτικό δίκτυο της Telegram, την τελευταία εβδομάδα έχουν μεταφερθεί επτά λεωφορειοπομπές με Ρώσους στρατιώτες στη Λευκορωσία και συγκεκριμένα στα ιατρικά κέντρα Republican Scientific and Practical Centre for Radiation Medicine and Human Ecology στο Γκόμελ.

Με δεδομένες τις μετρήσεις στα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή του Τσερνόμπιλ, τα αίτιας των συμπτωμάτων δεν οφείλονται σε διαρροή. Ο λόγος που εικάζεται ότι προκάλεσε την ασθένεια στους Ρώσους στρατιώτες, είναι ο ελλιπέστατος εξοπλισμός και η έκθεσή τους πολύ κοντά στους αντιδραστήρες δίχως την απαραίτητη στολή.

Στο θέμα της ασφάλειας στο Τσερνόμπιλ αναφέρθηκε και η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, λέγοντας ότι οι Ρώσοι δεν ελέγχουν την κατάσταση και ότι εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος για ένα ατύχημα. Πρόσθεσε δε, ότι η περιοχή πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, ήτοι να απομακρυνθούν τα ρωσικά στρατεύματα.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις