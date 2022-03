Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία.

Το παραπάνω έγινε γνωστό από τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο.

Ο Ντενισένκο, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση πως σε κάθε περίπτωση οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης.

Ανελέητοι βομβαρδισμοί έπληξαν νωρίτερα το Κίεβο. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές ένας από τους στόχους ήταν ο πύργος τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.

Από την επίθεση έχασαν την ζώη τους πέντε άτομα ενώ άλλα πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Interfax.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκατασταθεί η εκπομπή σήματος στα τηλεοπτικά κανάλια της Ουκρανίας η οποία νωρίτερα λόγω των βομβαρδισμών είχε προσωρινά διακοπεί.

Bίντεο από το σημείο της επίθεσης δείχνουν τον πύργο τυλιγμένο σε πυκνό γκρίζο καπνό. Η κύρια δομή του κτιρίου, ωστόσο, παρέμενε όρθια.

#Ukraine 🇺🇦: another angle of the Russian attack on the #Kyiv TV tower area. Damage is being reported to the tower, hindering Ukrainian media in broadcasting to the public. pic.twitter.com/RQIp6Prf7f