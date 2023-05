Ο Πριγκόζιν «καλεί» τον Σοϊγκού στο Μπαχμούτ: Η Βάγκνερ ελέγχει πάνω από το 95% της πόλης - Ο ρωσικός στρατός χάνει μάχες

O ιδρυτής και επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης «Βάγκνερ» Γεβγκένι Πριγκόζιν κάλεσε με επιστολή του τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να επισκεφθεί το Μπαχμούτ για να αξιολογήσει επί τόπου την κατάσταση.

Στην επιστολή του, που ανάρτησε η υπηρεσία τύπου της «Bάγκνερ» στο κανάλι της στο Telegram, γράφει ότι «αυτή τη στιγμή τα τμήματα της "Βάγκνερ" ελέγχουν περισσότερο από το 95% της πόλης Μπαχμούτ και συνεχίζουν την επίθεση για την πλήρη απελευθέρωση της». Παράλληλα επισημαίνει ότι «δίπλα στα τμήματα της ‘Βάγκνερ’ όπου βρίσκονται τμήματα του ρωσικού στρατού o εχθρός προέβη σε μια σειρά επιτυχημένες αντεπιθέσεις».

«Λαμβάνοντας υπ όψιν την δύσκολη επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς και την πολυετή σας πείρα διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, σας παρακαλώ να έλθετε στην περιοχή της πόλης Μπαχμούτ και να εκτιμήσετε μόνος σας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί», γράφει ο Πριγκόζιν στην επιστολή του η οποία καταλήγει με την φράση «Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, υπολογίζω στην ανταπόκριση σας».

In his latest verbal attack, Prigozhin tells the Russian Defence Ministry to "stop lying immediately" and says its actions will lead to a "global tragedy for Russia" pic.twitter.com/lbi6NJISYQ