Την οργή του Μιχαΐλο Ποντολιάκ, που ηγείται της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, και είναι σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκάλεσε η δήλωση τηςυπουργού Άμυνας της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ η οποία επανέλαβε την πάγια θέση της Δύσης ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

«Η Γερμανίδα υπουργός Λάμπρεχτ είπε ανοιχτά: ‘Το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει στη σύγκρουση και δεν θα δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία’. Κάθε τέτοια δήλωση από Ευρωπαίους πολιτικούς ενθαρρύνει τη Ρωσία σε σφαγή στην Ουκρανία. Αν δεν αναγνωρίζετε τον πόλεμο και φοβάστε τον Πούτιν, τουλάχιστον μην κάνετε προκλητικές δηλώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ποντολιάκ.

🇩🇪 minister #Lambrecht openly said: "NATO won’t intervene in the conflict & won’t create a no-fly zone in 🇺🇦". Each such statement by 🇪🇺 politicians encourages 🇷🇺 to massacre in 🇺🇦. If you don’t recognize the war & are afraid of Putin, at least don’t make provocative statements.