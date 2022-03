Η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών Airbnb αναστέλλει όλες τις δραστηριότητες στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, επιβεβαίωσε αργά χθες το βράδυ ο διευθύνων σύμβουλος Μπράιαν Τσέσκι.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus