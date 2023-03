Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν υπάρχουν θύματα στο κατάστημα όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά έπειτα από εκρήξεις στην πρωτεύουσα

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε γνωστό πως δεν βρέθηκαν θύματα σε εμπορικό κατάστημα που πήρε φωτιά σε δυτική συνοικία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ενώ οι φλόγες έχουν πλέον ελεγχθεί.

Ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες της αεράμυνας σε πολλές περιοχές της χώρας χθες βράδυ, ωστόσο ο συναγερμός στο Κίεβο τερματίστηκε, έπειτα από σειρά εκρήξεων στην πόλη.

«Η πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην τοποθεσία όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την έκρηξη στη συνοικία Σβιατόσινο της πρωτεύουσας», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω της πλατφόρμας Telegram, συμπληρώνοντας πως οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο και ότι «δεν βρέθηκαν θύματα».

Another explosion has occurred in Kyiv. This time, in Svyatoshynskyy District. All emergency services are headed to the site. Cars are on fire in the courtyard of a residential building.

Two persons are injured.