Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου που διεξάγεται από την Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φιλίππο Γκράντι.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι τόσο καταστροφικός που 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας, είτε διέφυγαν στο εξωτερικό», έγραψε στο Twitter ο Φιλίππο Γκράντι.

Η χώρα σφυροκοπείται αλύπητα από τους Ρώσους που χτύπησαν ξανά με υπερηχητικούς πυραύλους.

Στόχος αυτή τη φορά αποθήκες καυσίμων στην περιοχή του Μικολάεβ.

Επίθεση έγινε και από τη Μαύρη θάλασσα ενώ χτύπημα καταγράφηκε και στην Κασπία με πυραύλους Κρουζ σε πολλαπλούς στόχους.

Χωρίς τέλος είναι το δράμα των εγκλωβισμένων στην Μαριούπολη καθώς οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς.

Όπως καταγγέλεται οι Ρώσοι παράλληλα έχουν χτυπήσει και σχολείο με 400 αμάχους οι Ρώσοι.

Οι ρωσικές δυνάμεις θα μείνουν στην Ιστορία ως υπεύθυνες για εγκλήματα πολέμου, λέει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο ειδικόερα κατήγγειλε εν ψυχρώ εκτέλεση 56 ανθρώπων κατήγγειλε την Κυριακή, ανακοινώνοντας ότι ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε γηροκομείο στην ανατολική πόλη Κρεμίνα.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «οι κατακτητές πυροβόλησαν το κτίριο με τανκ στην περιοχή του Λουχάνσκ κυνικά και εσκεμμένα».

Η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών γνωστοποίησε ότι υπήρχαν 15 επιζώντες, οι οποίοι «απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα στο Σβάτονε (περιοχή Λουχάνσκ) στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο».

«Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο της επίθεσης» δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λουχάνσκ.

Για σφοδρές επιθέσεις κατά Ουκρανών αμάχων, με τεράστιες απώλειες, κατηγορεί το Λονδίνο τη Μόσχα ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις αδιακρίτως, καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.