Μια νεκρή γυναίκα είναι απολογισμός ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης που προκάλεσε «σημαντικές» ζημιές σε περιφερειακό νοσοκομείο στην πόλη Σεβεροντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



Ο Σέρχι Χαϊντάι, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Λουχάνσκ, δήλωσε ότι η γυναίκα σκοτώθηκε στη στρατιωτική επίθεση. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η περιφερειακή διοίκηση του Λουχάνσκ δείχνει το νοσοκομείο να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.



«Οι Ρώσοι γνώριζαν ότι το νοσοκομείο δεν ήταν άδειο και ότι υπήρχαν ασθενείς με διαφορετικές παθήσεις που νοσηλεύονταν», κατήγγειλε ο Χαϊντάι. «Ακόμα και αυτό δεν τους εμπόδισε. Στην πραγματικότητα, τα ‘Ορκ’ (σ.σ υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους Ρώσους) ήθελαν να σκοτώσουν τους τραυματίες και όσους προσπαθούσαν να βοηθήσουν αυτούς τους ντόπιους να επιβιώσουν, τους γιατρούς τους» πρόσθεσε.



Ανέφερε πάντως ότι το περιφερειακό νοσοκομείο στο Σεβεροντόνετσκ συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τις «σημαντικές» ζημιές σε αρκετούς ορόφους.



