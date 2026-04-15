Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι πλέον εκτός εξουσίας και το «στέμμα» του ως ο βασικός ταραχοποιός ή αλλιώς το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξαφνικά διαθέσιμο.

Η «σκυτάλη» αλλάζει χέρια σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ένωση στηρίζεται στην ενότητα για να προωθήσει κυρώσεις, προϋπολογισμούς και άλλες αποφάσεις που εξακολουθούν να απαιτούν ομοφωνία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν έχασε χρόνο αυτή την εβδομάδα μετά την ήττα του Όρμπαν, προτείνοντας αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας της ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά αδιέξοδα, σημειώνει το Politico.

Για χρόνια, ο Ούγγρος πρωθυπουργός χρησιμοποιούσε το βέτο του για να μπλοκάρει βασικές πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Μετά τη βαριά ήττα του στις εκλογές της Κυριακής, θα αντικατασταθεί σύντομα από τον Πέτερ Μάγιαρ, έναν κεντροδεξιό πολιτικό που έχει δείξει πρόθεση για στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες.

Κάποιοι ελπίζουν ότι η νίκη του Μάγιαρ θα διευκολύνει την επίτευξη συναίνεσης. «Η εντύπωσή μου είναι ότι το πολιτικό επιχειρηματικό μοντέλο του να είσαι ένας συστημικός και διαρθρωτικός ταραχοποιός κατέρρευσε με τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματος του Όρμπαν», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Όρμπαν δεν σημαίνει ότι η φον ντερ Λάιεν -ή το Κίεβο- μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου συνεδριάζουν και οι 27 ηγέτες, εξακολουθεί να περιλαμβάνει αρκετούς συμμάχους του Όρμπαν και μερικούς πιθανούς νέους «ταραχοποιούς».

Ακολουθούν οι πέντε ηγέτες που είναι πιο πιθανό να αναλάβουν τον ρόλο του Όρμπαν ως το επόμενο «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ.

Το «δεξί χέρι»: Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ήταν συχνά ο πιστός σύμμαχος του Όρμπαν στα βέτο, συντασσόμενος μαζί του -ως φιλορώσος ηγέτης- στο μπλοκάρισμα των κυρώσεων κατά της Μόσχας και απαιτώντας εξαίρεση από το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία. Με τον Όρμπαν εκτός, ο Φίτσο μένει μόνος του ως ο πιο κοντινός -και ίσως τελευταίος- φίλος του Κρεμλίνου στην ΕΕ.

«Με ενδιαφέρει να είμαι ένας εποικοδομητικός παίκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι εις βάρος της Σλοβακικής Δημοκρατίας», δήλωσε πέρσι το καλοκαίρι.

Τον περασμένο μήνα προειδοποίησε ότι ίσως ασκήσει βέτο στο πακέτο των 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο, αν ο Όρμπαν χάσει τις εκλογές. Η Βουδαπέστη είχε μπλοκάρει για μήνες την εκταμίευση των κονδυλίων λόγω διαφωνίας με την Ουκρανία για έναν αγωγό ρωσικού πετρελαίου. Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι δεν θα εμποδίσει την ΕΕ.

Με τον αγωγό ακόμη εκτός λειτουργίας -ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα επισκευαστεί πριν τα τέλη Απριλίου- το ερώτημα είναι αν ο Φίτσο θα τηρήσει την απειλή του ή θα ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ. Μέχρι τώρα, πάντως, υποχωρούσε στις κρίσιμες στιγμές.

Ο λαϊκιστής δισεκατομμυριούχος: Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

Ο 71χρονος πρωθυπουργός της Τσεχίας, που αποκαλείται «Τραμπ της Τσεχίας» και κυβερνά με την ακροδεξιά, έχει ήδη δείξει τάσεις τύπου Όρμπαν. Ήταν ένας από τους λίγους ηγέτες που ζήτησαν εξαίρεση από το δάνειο προς την Ουκρανία και έχει καλέσει σε μείωση της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο.

Έχει βάλει επίσης στο στόχαστρο την κλιματική πολιτική της ΕΕ, επικρίνοντας τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως επιζήμια για τη βιομηχανία.

Η «ακροβάτισσα»: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ακολουθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ πραγματισμού και εθνικιστικής πολιτικής. Έχει συνεργαστεί με ηγέτες όπως η Μέτε Φρεντέρικσεν για τη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ μέσω συναίνεσης και όχι σύγκρουσης.

Ένας διπλωμάτης τη χαρακτήρισε «εντελώς διαφορετική περίπτωση» από τον Όρμπαν. Ωστόσο, άλλος προειδοποίησε ότι ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια και δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

«Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η μόνη που συμφώνησε με τον Όρμπαν ήταν η Μελόνι», ανέφερε.

Ο επιστρέφων λαϊκιστής: Ο Γιάνεζ Γιάνσα της Σλοβενίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβενίας, δεξιός λαϊκιστής και θαυμαστής του Τραμπ, ήρθε δεύτερος στις πρόσφατες εκλογές και ενδέχεται να επιστρέψει στην εξουσία.

Σε αντίθεση με τον Όρμπαν και τον Φίτσο, έχει στηρίξει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και επισκέφθηκε το Κίεβο το 2022 για να δείξει την υποστήριξή του.

Το «αουτσάιντερ»: Ο Βούλγαρος Ρούμεν Ράντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας παραιτήθηκε για να ιδρύσει κόμμα και να συμμετάσχει στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, βρίσκεται σε τροχιά νίκης.

Αυτό ανησυχεί την Ουκρανία και τους συμμάχους της. Το 2025 δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι «καταδικασμένη» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι η αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας δεν είναι λύση.

Οι φιλορωσικές του θέσεις προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι το 2023. «Θα λέγατε στον Πούτιν να πάρει βουλγαρικό έδαφος;» τον ρώτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, χωρίς να πάρει κάποια απάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.