Ο Μάγιαρ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης

Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε ότι ένα από τα πρώτα του βήματα θα είναι να αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «αυτό δεν είναι προσωπική εκδίκηση».

«Οι Ούγγροι αξίζουν κρατικά μέσα ενημέρωσης που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται έναν νέο νόμο για μέσα ενημέρωσης, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου.

Ο Μάγιαρ πρόσθεσε επίσης ότι θα αποκατασταθεί η ελευθερία στα πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

