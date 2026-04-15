Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μάγιαρ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης

«Οι Ούγγροι αξίζουν κρατικά μέσα ενημέρωσης που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» σημείωσε 

Μάγιαρ

Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε ότι ένα από τα πρώτα του βήματα θα είναι να αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «αυτό δεν είναι προσωπική εκδίκηση».

«Οι Ούγγροι αξίζουν κρατικά μέσα ενημέρωσης που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται έναν νέο νόμο για μέσα ενημέρωσης, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου.

Ο Μάγιαρ πρόσθεσε επίσης ότι θα αποκατασταθεί η ελευθερία στα πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark