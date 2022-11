Times: Ποιοι έπεισαν τον Πούτιν να ξεκινήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία Κόσμος 18:53, 04.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Νικολάι Πάτρουσεφ και ο Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ ήταν οι θερμότεροι υποστηρικτές της εισβολής - Στην ίδια ομάδα ήταν και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊλού - Ο ρόλος του Σεργκέι Λαβρόφ