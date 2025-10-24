Λευκός Οίκος: Πιθανόν να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου λόγω shutdown

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα εξαιτίας του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Λόγω της αποτυχίας του Κογκρέσου να ψηφίσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης, «οι ερευνητές δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο πεδίο, στερώντας μας κρίσιμα στοιχεία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στον επίσημο λογαριασμό του στο X. «Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αν δεν δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Χ:

«Ο πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τις προσδοκίες της αγοράς τον Σεπτέμβριο, χάρη στο οικονομικό πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ.

Αυτό είναι καλό νέο για τις αμερικανικά νοικοκυριά και είναι κρίμα που οι Δημοκρατικοί το χρησιμοποιούν ως «μοχλό πίεσης» για να χρηματοδοτήσουν την υγειονομική περίθαλψη των παράνομων μεταναστών.

Η απόφαση των Δημοκρατικών να κρατήσουν κλειστή την κυβέρνηση πιθανότατα θα έχει ως αποτέλεσμα να μη δημοσιευτεί η έκθεση για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, γεγονός που θα προκαλέσει αναστάτωση στις επιχειρήσεις, τις αγορές, τα νοικοκυριά και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed)».

