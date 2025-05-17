Πέσκοφ: Σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, δήλωσε σε ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 17:00 ώρα Ελλάδας) θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τα βασικά θέματα της συνομιλίας θα είναι ο τερματισμός του «λουτρού αίματος» που, σύμφωνα με τον ίδιο, κοστίζει τη ζωή σε περισσότερους από 5.000 Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες την εβδομάδα, καθώς και το εμπόριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.