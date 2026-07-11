«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ - Καλεσμένη η Άννα Ζηρδέλη

Πολλοί από εμάς πιστεύουμε λανθασμένα πως το καλοκαίρι είναι μια εποχή που χάνουμε βάρος, επειδή αυξάνεται η κινητικότητά μας. Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βάζουν κατά μέσο όρο 2-3 κιλά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, οι λόγοι είναι πολλοί και ο κυριότερος είναι ότι βγαίνουμε ευκολότερα από τη διατροφική μας ρουτίνα. Όμως, υπάρχουν λύσεις για να μην ξεφύγουμε.

Καλεσμένη είναι η παρουσιάστρια - ραδιοφωνική παραγωγός Άννα Ζηρδέλη, η οποία μιλάει για τις «παγίδες» του καλοκαιριού που την οδηγούν στο να πάρει βάρος το καλοκαίρι.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τις ενοχές και για την επίδραση του ήλιου στο δέρμα με ακμή.

«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

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