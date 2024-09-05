Νετανιάχου: "Η Χαμάς απέρριψε τα πάντα στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία"

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι "απέρριψε" συνολικά "όλα" όσα προτάθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της διεθνούς μεσολάβησης προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Η Χαμάς απέρριψε τα πάντα και όταν προσπαθούμε να βρούμε (κοινό) έδαφος πάνω στο οποίο να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, αυτοί αρνούνται (και λένε) ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Λοιπόν, ελπίζω αυτό να αλλάξει γιατί θέλω οι όμηροι αυτοί να απελευθερωθούν", δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου όπου υποβάθμισε τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η επιμονή του να θέλει να διατηρήσει το Ισραήλ τον έλεγχο μιας ζώνης κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου εμποδίζει τις διαπραγματεύσεις να αποφέρουν καρπούς.

Το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη συνοριακή ζώνη μεταξύ της νότιας Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου έως ότου υπάρξει εγγύηση ότι (η συνοριακή ζώνη) δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως σανίδα σωτηρίας για το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Έως ότου συμβεί αυτό, εμείς είμαστε εκεί", είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

