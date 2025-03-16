Ένας 61χρονος περουβιανός ψαράς βρέθηκε ζωντανός σε διεθνή ύδατα, 94 ημέρες αφότου το αλιευτικό σκάφος του χάθηκε στην ανοικτή θάλασσα.

Σκάφος από τον Ισημερινό εντόπισε την περασμένη Τρίτη το μικρό αλιευτικό του Μάξιμο Νάπα να παρασύρεται από τα ρεύματα στα ανοικτά του λιμανιού Τσιμπότε, στο βόρειο Περού, σύμφωνα με τον λιμενάρχη Χόρχε Γκονζάλες.

#MGPNoticias Después de 90 días de búsqueda, se logró encontrar al pescador que se había extraviado en altamar. Fue rescatado por la embarcación ecuatoriana "Don F" y la patrullera Marítima B.A.P. "Río Piura", esta última brindó atención medica inmediata.#MGPSiemprePresentes pic.twitter.com/WjESyqvdFV — Marina de Guerra (@naval_peru) March 15, 2025

«Ο κ. Νάπα έφθασε σε καλή φυσική κατάσταση. Ήταν σε θέση να περπατήσει και να πλυθεί. Σοκαρισμένος, αλλά σε καλή φυσική κατάσταση», είπε ο λιμενάρχης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Αφού δέχθηκε ιατρική φροντίδα, ο 61χρονος πήρε εξιτήριο χθες Σάββατο από το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε.

Ο ψαράς απέπλευσε την 7η Δεκεμβρίου από το λιμάνι Σαν Χουάν ντε Μαρκόνα. Όμως οι κακές καιρικές συνθήκες και τα ισχυρά ρεύματα τον έκαναν να χάσει τον προσανατολισμό του. Περίπου 10 ημέρες αργότερα, το μικρό αλιευτικό σκάφος υπέστη μηχανική βλάβη και έμεινε ακυβέρνητο στην ανοικτή θάλασσα, ενώ δεν διέθετε ραδιοφάρο έκτακτης ανάγκης.

«Είναι θαύμα που βρήκαν τον μπαμπά μου… Δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα μας», είπε η κόρη του, Ινές Νάπα, στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Ο Μάξιμο Νάπα επέζησε τρώγοντας κατσαρίδες, ψάρια και πουλιά, ενώ έπινε νερό της βροχής και αίμα χελώνας, όπως αφηγήθηκε με λυγμούς στους δημοσιογράφους το βράδυ της Παρασκευής. «Δεν ήθελα να πεθάνω, για τη μητέρα μου. Κάθε μέρα σκεφτόμουν τη μητέρα μου», τόνισε.

Φωτογραφία: Marina de Guerra

Πηγή: skai.gr

