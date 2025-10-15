Περού: Ο νέος πρόεδρος Χερί διορίζει τον στρατηγό ε.α. Τιβούρσιο νέο υπουργό Εσωτερικών

Ο νέος πρόεδρος του Περού, ο Χοσέ Χερί, ονόμασε χθες Τρίτη απόστρατο στρατηγό υπουργό Εσωτερικών, τη στιγμή που η χώρα βιώνει κρίση ασφαλείας, λόγω έξαρσης της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος.

Κεντροδεξιός πρώην βουλευτής και κατόπιν πρόεδρος του Κογκρέσου, ο κ. Χερί, 38 ετών, αντικατέστησε τη Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία παύτηκε την Παρασκευή από το κοινοβούλιο, έπειτα από διαδικασία αποπομπής-εξπρές.

Τόνισε πως ο «αγώνας εναντίον της εγκληματικότητας» θα είναι κορυφαία προτεραιότητά του, μπροστά σε κύμα εκβιάσεων και φόνων που σείει τη χώρα των Άνδεων.

Με αυτό το φόντο, ονόμασε τον στρατηγό ε.α. Βισέντε Τιβούρσιο επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για αξιωματικό που είχε εμπλακεί στον εμφύλιο πόλεμο εναντίον του Φωτεινού Μονοπατιού, οργάνωσης μαοϊστών ανταρτών που κατεστάλη με εξαιρετικά αιματηρό τρόπο.

Η εμφύλια ένοπλη σύρραξη, ανάμεσα στο Φωτεινό Μονοπάτι και το Επαναστατικό Κίνημα Τουπάκ Αμάρου από τη μια και τις δυνάμεις του κράτους από την άλλη, άφησε πίσω κάπου 70.000 νεκρούς από το 1980 ως το 2000, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης είχαν πολλαπλασιαστεί στη Λίμα, εν μέρει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία των αρχών να αντιμετωπίσουν τη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο κ. Χερί απηύθυνε χθες την προειδοποίηση στις συμμορίες πως αν συνεχίσουν να προσπαθούν να ελέγχουν «τους δρόμους μας μέσα από τις φυλακές», τότε «θα δράσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» και «θα αλλάξουμε όλα όσα πρέπει να αλλάξουν».

Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός θα ασκήσει την εξουσία ως τον Ιούλιο του 2026. Οι εκλογές στο Περού θα γίνουν τον Απρίλιο του 2026, όπως προβλεπόταν πριν από την καθαίρεση της προέδρου Μπολουάρτε.

Η χώρα συνεχίζει να βιώνει άνευ προηγουμένου πολιτική αστάθεια τα τελευταία χρόνια, γνώρισε επτά προέδρους σε εννιά χρόνια, τρεις από τους οποίους απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους με αποφάσεις του Κογκρέσου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.