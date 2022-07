Τριγμοί προκλήθηκαν προσφάτως στο βρετανικό ποδόσφαιρο όταν ένας διεθνής ποδοσφαιριστής ομάδας του Βορείου Λονδίνου που πλησιάζει τα 30 του χρόνια, συνελλήφθη με την καταγγελία του βιασμού.

Ο παίκτης δεν κατονομάστηκε όπως ήταν λογικό, με αρκετά ονοματα να κάνουν τον γύρω του διαδικτύου!

Μια γυναίκα, ήρθε σήμερα να καταγγείλει δημόσια πως ο Τόμας Παρτέι είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, λέγοντας πως είναι «κατά συρροή βιαστής» και δημοσίευσε μάλιστα συνομιλίες που υποστηρίζει πως είναι με αυτόν!

Thomas Partey is a serial rapist who has got lucky because the date he decided to rape me whilst we were on holiday together was 10 days before UK law changed allowing UK police forces jurisdiction over crimes committed outside the UK