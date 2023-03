Εμπόλεμη ζώνη το Παρίσι: Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών για τρίτο βράδυ - Δείτε βίντεο

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στο Παρίσι, για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για άλλη μια φορά σε όλη τη χώρα, οργισμένοι επειδή η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

«Μακρόν, παραιτήσου» και «Ο Μακρόν θα σπάσει, εμείς θα νικήσουμε» ήταν τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος στην Πλας ντ’ Ιταλί, στο νότιο Παρίσι. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκε με ορισμένες ομάδες διαδηλωτών που πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Macron today banned protests in Paris, but this does not stop people pic.twitter.com/8okXmMs1qb

