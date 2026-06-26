Παραλήρημα Τραμπ για τον κομμουνισμό: Η μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ - Είναι ζώα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι ο κομμουνισμός είναι «η σοβαρότερη απειλή για τη χώρα μας από την ίδρυσή της».

Ειδικότερα, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι η ομιλία του την Παρασκευή το απόγευμα προς τους συντηρητικούς χριστιανούς θα περιελάμβανε μια προειδοποίηση σχετικά με τον κομμουνισμό.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί εκμεταλλεύονται τις εκλογικές νίκες υποψηφίων που υποστηρίζονται από τον δημοκρατικό σοσιαλιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

«Ο κομμουνισμός είναι πολύ εύκολο να πουληθεί. Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα έδινα δωρεάν ενοίκιο, δωρεάν σπίτια, δωρεάν φαγητό, όλα θα ήταν δωρεάν», έγραψε ο Τραμπ στη μακροσκελή ανάρτησή του.

Όμως, πρόσθεσε, μετά από λίγα χρόνια, η χώρα «θα κατέρρεε».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Θα μιλήσω στη 1:30 μ.μ. (σ.σ. τοπική ώρα) στο Faith and Freedom Coalition και μία από τις δηλώσεις που θα κάνω, ίσως η σημαντικότερη από όλες, αφορά τις πρόσφατες εκλογές κομμουνιστών στη χώρα μας. Ο κομμουνισμός είναι πολύ εύκολος να «πουληθεί». Θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα έδινα δωρεάν ενοίκια, δωρεάν σπίτια, δωρεάν φαγητό, τα πάντα δωρεάν. Δυστυχώς, μετά από δύο ή τρία χρόνια, η χώρα όπου θα εφαρμόζονταν αυτό θα κατέρρεε. Πάντα συμβαίνει αυτό, και τότε θα αρχίσετε να ζείτε σε εξαθλίωση. Δεν θα υπάρχει φαγητό, δεν θα υπάρχει στέγη, δεν θα υπάρχει στρατός, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα γίνετε τριτοκοσμικοί από κάθε άποψη και όλοι θα υποφέρουν ή θα πεθάνουν.

Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι δολοφονίες όσων τους αντιτίθενται αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο της ιδεολογίας τους. Είναι ζώα! Σε πολλές περιπτώσεις όχι έξυπνοι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι. Είναι εύκολο για αυτούς να αποκτούν οπαδούς, επειδή υπόσχονται πράγματα που ξέρουν ότι δεν μπορούν να τηρήσουν, και οι Δημοκράτες δεν αντιδρούν. Σε πολλά επίπεδα, τους επιτρέπουν να προχωρούν όπως θέλουν. Φοβούνται ότι θα χάσουν τις εκλογές, φοβούνται τη σύγκρουση. Δεν είναι αρκετά έξυπνοι ή αρκετά σκληροί για να πολεμήσουν αυτή την πληγή.

Αν τους αντιμετώπιζαν όπως αντιμετωπίζουν τους Ρεπουμπλικανούς ή εμένα, θα νικούσαν, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν. Αυτοί δεν είναι σοσιαλδημοκράτες, είναι σκληροπυρηνικοί, άθεοι κομμουνιστές. Αυτή είναι η πιο σοβαρή απειλή για τη χώρα μας εδώ και 250 χρόνια ύπαρξης.

Δεν είναι ειρωνικό; Γιορτάζουμε μια πολύ σημαντική επέτειο και αντί να μιλάμε για τον Χριστό, την ελευθερία και τις νίκες κάθε είδους, μιλάμε για άλλη μία απειλή κατά των θεμελίων της Αμερικής.

Αυτοί οι αδίστακτοι κομμουνιστές θα επιτεθούν σε όλες τις θρησκείες, αλλά ιδιαίτερα στον Χριστιανισμό – πάντα το κάνουν. Όλες οι κομμουνιστικές χώρες επιτίθενται βίαια στη θρησκεία.

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα πλήξαμε τη Νιγηρία και σε μεγάλο βαθμό σταματήσαμε τη σφαγή του μεγάλου χριστιανικού πληθυσμού της. Ξέρουν ότι αν προχωρήσουν περισσότερο, η απάντηση θα είναι πολύ πιο σκληρή και γι’ αυτό δεν θέλουν να εμπλακούν.

Σώζω χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, παρότι δεν βρισκόμαστε σε αυτές τις χώρες, χτυπώντας αυτούς τους τρομοκράτες σκληρά και αποφασιστικά. Θα κλείσουν τις εκκλησίες σας, θα σκοτώσουν τους ανθρώπους σας. Αυτό είναι το σχέδιό τους.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μας από την ίδρυσή της πριν από 250 χρόνια.

— Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Πηγή: skai.gr

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