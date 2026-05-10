Η Λετονία ενισχύει την αεράμυνά της μετά από τα περιστατικά με drones, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας, Άντρις Σπρουτς, δήλωσε την παραίτησή του.

Η χώρα θα αναπτύξει αναχαιτιστικά drones κατά μήκος των συνόρων της για την προστασία του εναέριου χώρου και την αποτροπή νέων εισβολών, με την απόφαση να έρχεται μετά την είσοδο αρκετών drones που προέρχονταν από τη Ρωσία στον εναέριο χώρο της Λετονίας, με δύο από αυτά να συντρίβονται στο έδαφος της χώρας. Το ένα συνετρίβη σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Ρέζεκνε, προκαλώντας πυρκαγιά σε άδειες δεξαμενές, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη.

Η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνα χαρακτήρισε «μη ικανοποιητική» την αντιμετώπιση των περιστατικών, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση για τις αδυναμίες της άμυνας.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη την προέλευση των drones, με τον υπουργό να αναφέρει ότι πιθανόν ήταν ουκρανικά που κατευθύνονταν προς ρωσικούς στόχους, αποδίδοντας ευθύνη στη Ρωσία για ηλεκτρονικές παρεμβολές που επηρέασαν την πορεία τους.

Πηγή: skai.gr

