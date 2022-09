Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ στην Παπούα-Νέα Γουινέα- Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την ανατολική Παπούα-Νέα Γουινέα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Η βουλευτής Κέσι Σαουάνγκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην περιφέρειά της σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι σε ορεινά χωριά ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τη Σαουάνγκ, προκλήθηκε κατολίσθηση του εδάφους με αποτέλεσμα να θαφτούν σπίτια κάτω από τα χώματα και να κοπεί στα δύο ένα χωριό.

#BREAKING

Strong #earthquake of 7.6 magnitude strikes #Papua_New_Guinea. #tsunami alerted. Another 6.1 magnitude strikes #Indonesia. Pray for the safety. #EarthquakePH #Disaster #DisasterRelief pic.twitter.com/kFxiOaxSSk