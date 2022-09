Έφυγε από το Μπαλμόραλ η σορός της Ελισάβετ - Μεταφέρεται στο Εδιμβούργο -Δείτε live

Έξι θηροφύλακες μετέφεραν το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ από την αίθουσα χορού του Κάστρου του Μπαλμόραλ όπου βρισκόταν μετά από το θάνατό της την Πέμπτη στη νεκροφόρα που θα τη μεταφέρει στο Εδιμβούργο.

Το φέρετρο από ξύλο βελανιδιάς είναι σκεπασμένο με τη βασιλική σημαία της Σκωτίας και το στεφάνι που έχει εναποτεθεί πάνω του είναι φτιαγμένο από τα αγαπημένα άνθη της βασίλισσας, ντάλιες και μοσχομπίζελα.

Her Majesty the Queen has started her journey to the Palace of Holyroodhouse.



Rest in peace your Majesty



Long live the King pic.twitter.com/GIyFYAjjpt